«Обрили голову и бороду»: первое интервью отца Сергия из колонии Нижнего Тагила

В тагильской ИК экс-схиигумена Сергия поддерживают сокамерники и просят совета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа поддержки у Измайловского суда во время вынесения приговора отцу Сергию (Романову). Москва, романов николай, отец сергий
Отец Сергий проводит время в заключении в молитве и покаянии Фото:
новость из сюжета
Дело отца Сергия

В заключении экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) живет верой, молитвой и надеждой на помилование, о котором он попросил президента России Владимира Путина. Бывший священник отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле. В эксклюзивном интервью осужденный рассказал URA.RU, в чем находит утешение в неволе, как к нему относятся сокамерники и каким видит свое будущее на свободе.

— Каковы ваши условия содержания в ИК-13?

— Нормальные!

— Из чего состоит ваш день? Во сколько побудка, завтрак, обед и так далее. Во сколько отбой?

— Подъем в 6.00. Зарядка, завтрак. Обед. Ужин. Отбой в 22.00 часа.

— Как вас кормят, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Всего ли хватает, если нет, чего не хватает.

— Для меня достаточно питания.

Продление ареста экс-схимонаху Сергию (Николай Романов). Москва
Ранее отец Сергий содержался в московском СИЗО, а теперь отбывает наказание в тагильской колонии
Фото:

— Как правило все заключенные имеют какой-то труд, работают на производстве. Какой труд у вас, что вы делаете?

— В следующем году мне 70 лет. Я пенсионер.

— Какие взаимоотношения у вас сложились с заключенными — уважительные, ровные или были конфликты? Если были, то из-за чего и чем закончились. Обращаются ли к вам заключенные за помощью — духовной или, возможно, за советом. Можете привести примеры?

— Со всеми заключенными отношения уважительные, ровные, без споров. Обращаются за советом. После освобождения из мест лишения некоторых заключенных взяли на работу мои близкие знакомые.

— Узнают ли вас заключенные, ведь вашу историю показывали все СМИ. Как реагируют?

— Узнали через СМИ.

Схиигумен Сергий и его сторонники. Свердловская область, Среднеуральск
Будучи настоятелем в монастыре, отец Сергий не скрывал своего прошлого
Фото:

— Рассказываете ли вы другим заключенным о своем уголовном деле, своем прошлом?

— Они не любопытные, а сестрам в монастыре ранее рассказывал, так что тайн нет.

— Как к вам обращаются заключенные? Отец Сергий, по имени-отчеству или иначе? Может быть какое-то прозвище?

— Кто отец Сергей, кто по имени отчеству, но больше отец Сергий.

— То, что вы попали в ИК именно в Свердловской области, не может быть случайностью. Хорошо ли это для вас или плохо? С одной стороны, здесь остались ваши преданные друзья. С другой — здесь епархия, чье руководство вас осудило.

— Если Бог прощает всех, как солнце светит одинаково и грешникам, и праведникам. Случайностей у Него нет.
ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область
Отец Сергий отбывает наказание в ИК общего режима (архивное фото)
Фото:

— Навещают ли вас? Кто?

— Навещают.

— Передают ли вам передачи? Какие?

— Передаются в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

— Как вы проводите досуг. Например, читаете, смотрите телевизор?

— Телевизор не смотрю, читаю «Добротолюбие» (сборник духовных произведений православных авторов IV—XV веков — прим.URA.RU).

Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург
Отец Сергий и в заключении носит православный крест
Фото:

— Может быть, что-то начали писать сами? Тогда подробнее.

— Писал в Москве. Здесь молчу.

— Совершаете ли вы молитвы в заключении, позволено ли вам как-то особенно отмечать православные праздники?

— Правило схимническое выполняю.

— Позволено ли вам в вашей ситуации совершать какие-то духовные обряды?

— Запрещено.

— Носите ли вы православный крест?

— Крест ношу.

Ночное пасхальное богослужение. Екатеринбург
Отец Сергий хотел бы поговорить с владыкой Евгением о кротости и смирении
Фото:

— Позволили ли вам не обривать бороду?

— Обрили и бороду, и голову.

— Навещал ли вас кто-то из священнослужителей?

— Не навещали.

— Если бы вы встретились с владыкой Евгением Кульбергом, что бы вы ему сказали?

— Поговорили бы о кротости и смирении. Выше справедливости — прощение. Сказал Патриарх Алексей II.
Владимир Путин на ВДНХ. Москва
Бывший священник написал Владимиру Путину прошение, в котором заявил о раскаянии и попросил прощения
Фото:

— Какие добрые — на ваш взгляд — дела вам удалось совершить, сидя за решеткой? Приведите пожалуйста конкретные примеры.

— О добрых делах не говорят, пусть дела говорят.

— Раскаялись ли вы в том, в чем вас обвинили, или считаете, что стали жертвой заговора недоброжелателей.

— Всегда говорил о покаянии, изложено в ходатайстве о помиловании на имя Президента РФ В. В. Путина.

— Кто ждет вас на воле? Есть ли у вас родственники?

— Есть.

Футбольный матч между командами Курганской областной Думы и заключенными исправительной трудовой колонии №6. Иковка. Курган
Заключенные поддерживают отца Сергия и сами обращаются к нему за помощью (архивное фото)
Фото:

— В тяжелые минуты что является для вас утешением?

— Молитва, Евангелие, откровение помыслов.

— Как вы считаете, каковы шансы на то, что ваше прошение одобрят? Есть у вас надежда?

— Живу верой, надеждой и любовью.

— Поддерживают ли вас как-то сокамерники?

— Поддерживали и поддерживают.

Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область
Останется ли отец Сергий в Свердловской области, когда выйдет на свободу, — пока неизвестно
Фото:

— Рано или поздно вы выйдите на свободу. Каким вы видите свое будущее?

— В непрестанной молитве в уединении.

— Чем вы хотели бы заняться на свободе? Возможно, вы уже знаете, что именно будете делать.

— Призывать имя Божие: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас и мир Твой!»

— Останетесь ли вы в Свердловской области или уедете в другой регион?

— Как решат власти.

Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург
Николай Романов заявил, что живет по воле Божьей и готов ко всему
Фото:

— Наверняка вас ждут ваши прежние соратники и последователи. Возможно ли вам какие-то образом объединиться и начать какое-то общее дело?

— Господь Бог сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Верьте в Евангелие, креститесь и спасены будете».

— Возможно ли вам, отлученному от церкви, вернуться в церковь? Если да, то при каких условиях?

— Решает Св. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Допускаете ли вы, что после освобождения на вас начнутся гонения? Опасаетесь ли вы чего-то или кого-то?

— Живу по воле Божьей.

Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург
Николай Романов намерен на свободе предаваться молитве в уединении
Фото:

— Кроме служения Богу, которое вам запрещено, что вы еще умеете или хотите делать?

— Готовлюсь к смерти.

— Вы человек непростой судьбы. Какие самые главные, на ваш взгляд, ошибки вы совершили в жизни?

— Огорчил Святую Троицу и Божью Матерь, и Святых.

— Где вы будете жить после освобождения? Есть ли у вас жилье?

— У меня есть родные!

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В заключении экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) живет верой, молитвой и надеждой на помилование, о котором он попросил президента России Владимира Путина. Бывший священник отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле. В эксклюзивном интервью осужденный рассказал URA.RU, в чем находит утешение в неволе, как к нему относятся сокамерники и каким видит свое будущее на свободе. — Каковы ваши условия содержания в ИК-13? — Нормальные! — Из чего состоит ваш день? Во сколько побудка, завтрак, обед и так далее. Во сколько отбой? — Подъем в 6.00. Зарядка, завтрак. Обед. Ужин. Отбой в 22.00 часа. — Как вас кормят, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Всего ли хватает, если нет, чего не хватает. — Для меня достаточно питания. — Как правило все заключенные имеют какой-то труд, работают на производстве. Какой труд у вас, что вы делаете? — В следующем году мне 70 лет. Я пенсионер. — Какие взаимоотношения у вас сложились с заключенными — уважительные, ровные или были конфликты? Если были, то из-за чего и чем закончились. Обращаются ли к вам заключенные за помощью — духовной или, возможно, за советом. Можете привести примеры? — Узнают ли вас заключенные, ведь вашу историю показывали все СМИ. Как реагируют? — Узнали через СМИ. — Рассказываете ли вы другим заключенным о своем уголовном деле, своем прошлом? — Они не любопытные, а сестрам в монастыре ранее рассказывал, так что тайн нет. — Как к вам обращаются заключенные? Отец Сергий, по имени-отчеству или иначе? Может быть какое-то прозвище? — Кто отец Сергей, кто по имени отчеству, но больше отец Сергий. — То, что вы попали в ИК именно в Свердловской области, не может быть случайностью. Хорошо ли это для вас или плохо? С одной стороны, здесь остались ваши преданные друзья. С другой — здесь епархия, чье руководство вас осудило. — Навещают ли вас? Кто? — Навещают. — Передают ли вам передачи? Какие? — Передаются в соответствии с правилами внутреннего распорядка. — Как вы проводите досуг. Например, читаете, смотрите телевизор? — Телевизор не смотрю, читаю «Добротолюбие» (сборник духовных произведений православных авторов IV—XV веков — прим.URA.RU). — Может быть, что-то начали писать сами? Тогда подробнее. — Писал в Москве. Здесь молчу. — Совершаете ли вы молитвы в заключении, позволено ли вам как-то особенно отмечать православные праздники? — Правило схимническое выполняю. — Позволено ли вам в вашей ситуации совершать какие-то духовные обряды? — Запрещено. — Носите ли вы православный крест? — Крест ношу. — Позволили ли вам не обривать бороду? — Обрили и бороду, и голову. — Навещал ли вас кто-то из священнослужителей? — Не навещали. — Если бы вы встретились с владыкой Евгением Кульбергом, что бы вы ему сказали? — Какие добрые — на ваш взгляд — дела вам удалось совершить, сидя за решеткой? Приведите пожалуйста конкретные примеры. — О добрых делах не говорят, пусть дела говорят. — Раскаялись ли вы в том, в чем вас обвинили, или считаете, что стали жертвой заговора недоброжелателей. — Кто ждет вас на воле? Есть ли у вас родственники? — Есть. — В тяжелые минуты что является для вас утешением? — Молитва, Евангелие, откровение помыслов. — Как вы считаете, каковы шансы на то, что ваше прошение одобрят? Есть у вас надежда? — Живу верой, надеждой и любовью. — Поддерживают ли вас как-то сокамерники? — Поддерживали и поддерживают. — Рано или поздно вы выйдите на свободу. Каким вы видите свое будущее? — В непрестанной молитве в уединении. — Чем вы хотели бы заняться на свободе? Возможно, вы уже знаете, что именно будете делать. — Призывать имя Божие: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас и мир Твой!» — Останетесь ли вы в Свердловской области или уедете в другой регион? — Как решат власти. — Наверняка вас ждут ваши прежние соратники и последователи. Возможно ли вам какие-то образом объединиться и начать какое-то общее дело? — Господь Бог сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Верьте в Евангелие, креститесь и спасены будете». — Возможно ли вам, отлученному от церкви, вернуться в церковь? Если да, то при каких условиях? — Решает Св. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Допускаете ли вы, что после освобождения на вас начнутся гонения? Опасаетесь ли вы чего-то или кого-то? — Живу по воле Божьей. — Кроме служения Богу, которое вам запрещено, что вы еще умеете или хотите делать? — Готовлюсь к смерти. — Вы человек непростой судьбы. Какие самые главные, на ваш взгляд, ошибки вы совершили в жизни? — Огорчил Святую Троицу и Божью Матерь, и Святых. — Где вы будете жить после освобождения? Есть ли у вас жилье? — У меня есть родные!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...