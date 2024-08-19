«Обрили голову и бороду»: первое интервью отца Сергия из колонии Нижнего Тагила

В тагильской ИК экс-схиигумена Сергия поддерживают сокамерники и просят совета

19 августа 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Отец Сергий проводит время в заключении в молитве и покаянии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия В заключении экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) живет верой, молитвой и надеждой на помилование, о котором он попросил президента России Владимира Путина. Бывший священник отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле. В эксклюзивном интервью осужденный рассказал URA.RU, в чем находит утешение в неволе, как к нему относятся сокамерники и каким видит свое будущее на свободе. — Каковы ваши условия содержания в ИК-13? — Нормальные! — Из чего состоит ваш день? Во сколько побудка, завтрак, обед и так далее. Во сколько отбой? — Подъем в 6.00. Зарядка, завтрак. Обед. Ужин. Отбой в 22.00 часа. — Как вас кормят, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Всего ли хватает, если нет, чего не хватает. — Для меня достаточно питания. Ранее отец Сергий содержался в московском СИЗО, а теперь отбывает наказание в тагильской колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Как правило все заключенные имеют какой-то труд, работают на производстве. Какой труд у вас, что вы делаете? — В следующем году мне 70 лет. Я пенсионер. — Какие взаимоотношения у вас сложились с заключенными — уважительные, ровные или были конфликты? Если были, то из-за чего и чем закончились. Обращаются ли к вам заключенные за помощью — духовной или, возможно, за советом. Можете привести примеры? — Со всеми заключенными отношения уважительные, ровные, без споров. Обращаются за советом. После освобождения из мест лишения некоторых заключенных взяли на работу мои близкие знакомые. — Узнают ли вас заключенные, ведь вашу историю показывали все СМИ. Как реагируют? — Узнали через СМИ. Будучи настоятелем в монастыре, отец Сергий не скрывал своего прошлого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Рассказываете ли вы другим заключенным о своем уголовном деле, своем прошлом? — Они не любопытные, а сестрам в монастыре ранее рассказывал, так что тайн нет. — Как к вам обращаются заключенные? Отец Сергий, по имени-отчеству или иначе? Может быть какое-то прозвище? — Кто отец Сергей, кто по имени отчеству, но больше отец Сергий. — То, что вы попали в ИК именно в Свердловской области, не может быть случайностью. Хорошо ли это для вас или плохо? С одной стороны, здесь остались ваши преданные друзья. С другой — здесь епархия, чье руководство вас осудило. — Если Бог прощает всех, как солнце светит одинаково и грешникам, и праведникам. Случайностей у Него нет. Отец Сергий отбывает наказание в ИК общего режима (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Навещают ли вас? Кто? — Навещают. — Передают ли вам передачи? Какие? — Передаются в соответствии с правилами внутреннего распорядка. — Как вы проводите досуг. Например, читаете, смотрите телевизор? — Телевизор не смотрю, читаю «Добротолюбие» (сборник духовных произведений православных авторов IV—XV веков — прим.URA.RU). Отец Сергий и в заключении носит православный крест Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Может быть, что-то начали писать сами? Тогда подробнее. — Писал в Москве. Здесь молчу. — Совершаете ли вы молитвы в заключении, позволено ли вам как-то особенно отмечать православные праздники? — Правило схимническое выполняю. — Позволено ли вам в вашей ситуации совершать какие-то духовные обряды? — Запрещено. — Носите ли вы православный крест? — Крест ношу. Отец Сергий хотел бы поговорить с владыкой Евгением о кротости и смирении Фото: Илья Московец © URA.RU — Позволили ли вам не обривать бороду? — Обрили и бороду, и голову. — Навещал ли вас кто-то из священнослужителей? — Не навещали. — Если бы вы встретились с владыкой Евгением Кульбергом, что бы вы ему сказали? — Поговорили бы о кротости и смирении. Выше справедливости — прощение. Сказал Патриарх Алексей II. Бывший священник написал Владимиру Путину прошение, в котором заявил о раскаянии и попросил прощения Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Какие добрые — на ваш взгляд — дела вам удалось совершить, сидя за решеткой? Приведите пожалуйста конкретные примеры. — О добрых делах не говорят, пусть дела говорят. — Раскаялись ли вы в том, в чем вас обвинили, или считаете, что стали жертвой заговора недоброжелателей. — Всегда говорил о покаянии, изложено в ходатайстве о помиловании на имя Президента РФ В. В. Путина. — Кто ждет вас на воле? Есть ли у вас родственники? — Есть. Заключенные поддерживают отца Сергия и сами обращаются к нему за помощью (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU — В тяжелые минуты что является для вас утешением? — Молитва, Евангелие, откровение помыслов. — Как вы считаете, каковы шансы на то, что ваше прошение одобрят? Есть у вас надежда? — Живу верой, надеждой и любовью. — Поддерживают ли вас как-то сокамерники? — Поддерживали и поддерживают. Останется ли отец Сергий в Свердловской области, когда выйдет на свободу, — пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Рано или поздно вы выйдите на свободу. Каким вы видите свое будущее? — В непрестанной молитве в уединении. — Чем вы хотели бы заняться на свободе? Возможно, вы уже знаете, что именно будете делать. — Призывать имя Божие: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас и мир Твой!» — Останетесь ли вы в Свердловской области или уедете в другой регион? — Как решат власти. Николай Романов заявил, что живет по воле Божьей и готов ко всему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Наверняка вас ждут ваши прежние соратники и последователи. Возможно ли вам какие-то образом объединиться и начать какое-то общее дело? — Господь Бог сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Верьте в Евангелие, креститесь и спасены будете». — Возможно ли вам, отлученному от церкви, вернуться в церковь? Если да, то при каких условиях? — Решает Св. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Допускаете ли вы, что после освобождения на вас начнутся гонения? Опасаетесь ли вы чего-то или кого-то? — Живу по воле Божьей. Николай Романов намерен на свободе предаваться молитве в уединении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Кроме служения Богу, которое вам запрещено, что вы еще умеете или хотите делать? — Готовлюсь к смерти. — Вы человек непростой судьбы. Какие самые главные, на ваш взгляд, ошибки вы совершили в жизни? — Огорчил Святую Троицу и Божью Матерь, и Святых. — Где вы будете жить после освобождения? Есть ли у вас жилье? — У меня есть родные! Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В заключении экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) живет верой, молитвой и надеждой на помилование, о котором он попросил президента России Владимира Путина. Бывший священник отбывает наказание в ИК-13 в Нижнем Тагиле. В эксклюзивном интервью осужденный рассказал URA.RU, в чем находит утешение в неволе, как к нему относятся сокамерники и каким видит свое будущее на свободе. — Каковы ваши условия содержания в ИК-13? — Нормальные! — Из чего состоит ваш день? Во сколько побудка, завтрак, обед и так далее. Во сколько отбой? — Подъем в 6.00. Зарядка, завтрак. Обед. Ужин. Отбой в 22.00 часа. — Как вас кормят, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Всего ли хватает, если нет, чего не хватает. — Для меня достаточно питания. — Как правило все заключенные имеют какой-то труд, работают на производстве. Какой труд у вас, что вы делаете? — В следующем году мне 70 лет. Я пенсионер. — Какие взаимоотношения у вас сложились с заключенными — уважительные, ровные или были конфликты? Если были, то из-за чего и чем закончились. Обращаются ли к вам заключенные за помощью — духовной или, возможно, за советом. Можете привести примеры? — Узнают ли вас заключенные, ведь вашу историю показывали все СМИ. Как реагируют? — Узнали через СМИ. — Рассказываете ли вы другим заключенным о своем уголовном деле, своем прошлом? — Они не любопытные, а сестрам в монастыре ранее рассказывал, так что тайн нет. — Как к вам обращаются заключенные? Отец Сергий, по имени-отчеству или иначе? Может быть какое-то прозвище? — Кто отец Сергей, кто по имени отчеству, но больше отец Сергий. — То, что вы попали в ИК именно в Свердловской области, не может быть случайностью. Хорошо ли это для вас или плохо? С одной стороны, здесь остались ваши преданные друзья. С другой — здесь епархия, чье руководство вас осудило. — Навещают ли вас? Кто? — Навещают. — Передают ли вам передачи? Какие? — Передаются в соответствии с правилами внутреннего распорядка. — Как вы проводите досуг. Например, читаете, смотрите телевизор? — Телевизор не смотрю, читаю «Добротолюбие» (сборник духовных произведений православных авторов IV—XV веков — прим.URA.RU). — Может быть, что-то начали писать сами? Тогда подробнее. — Писал в Москве. Здесь молчу. — Совершаете ли вы молитвы в заключении, позволено ли вам как-то особенно отмечать православные праздники? — Правило схимническое выполняю. — Позволено ли вам в вашей ситуации совершать какие-то духовные обряды? — Запрещено. — Носите ли вы православный крест? — Крест ношу. — Позволили ли вам не обривать бороду? — Обрили и бороду, и голову. — Навещал ли вас кто-то из священнослужителей? — Не навещали. — Если бы вы встретились с владыкой Евгением Кульбергом, что бы вы ему сказали? — Какие добрые — на ваш взгляд — дела вам удалось совершить, сидя за решеткой? Приведите пожалуйста конкретные примеры. — О добрых делах не говорят, пусть дела говорят. — Раскаялись ли вы в том, в чем вас обвинили, или считаете, что стали жертвой заговора недоброжелателей. — Кто ждет вас на воле? Есть ли у вас родственники? — Есть. — В тяжелые минуты что является для вас утешением? — Молитва, Евангелие, откровение помыслов. — Как вы считаете, каковы шансы на то, что ваше прошение одобрят? Есть у вас надежда? — Живу верой, надеждой и любовью. — Поддерживают ли вас как-то сокамерники? — Поддерживали и поддерживают. — Рано или поздно вы выйдите на свободу. Каким вы видите свое будущее? — В непрестанной молитве в уединении. — Чем вы хотели бы заняться на свободе? Возможно, вы уже знаете, что именно будете делать. — Призывать имя Божие: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас и мир Твой!» — Останетесь ли вы в Свердловской области или уедете в другой регион? — Как решат власти. — Наверняка вас ждут ваши прежние соратники и последователи. Возможно ли вам какие-то образом объединиться и начать какое-то общее дело? — Господь Бог сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Верьте в Евангелие, креститесь и спасены будете». — Возможно ли вам, отлученному от церкви, вернуться в церковь? Если да, то при каких условиях? — Решает Св. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Допускаете ли вы, что после освобождения на вас начнутся гонения? Опасаетесь ли вы чего-то или кого-то? — Живу по воле Божьей. — Кроме служения Богу, которое вам запрещено, что вы еще умеете или хотите делать? — Готовлюсь к смерти. — Вы человек непростой судьбы. Какие самые главные, на ваш взгляд, ошибки вы совершили в жизни? — Огорчил Святую Троицу и Божью Матерь, и Святых. — Где вы будете жить после освобождения? Есть ли у вас жилье? — У меня есть родные!