18 августа 2024

Зеленский назвал главную цель наступления ВСУ под Курском

Зеленский: целью вторжения в Курскую область было создание буферной зоны
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Саммита мира 16.06.2024 – Владимир Зеленский, зеленский владимир, Саммит мира
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требует непрерывной поддержки Запада Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать буферную зону на территории России в районе Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, которое было опубликовано в его официальном telegram-канале.

«Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим», — заявил Зеленский, обращаясь к западным союзникам. Украинский лидер подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи и необходимость налаживания своевременной логистики для доставки вооружений. Он выразил благодарность за помощь, оказываемую США, Великобританией и Францией, и подчеркнул, что конфликт требует непрерывной поддержки.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать буферную зону на территории России в районе Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, которое было опубликовано в его официальном telegram-канале. «Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим», — заявил Зеленский, обращаясь к западным союзникам. Украинский лидер подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи и необходимость налаживания своевременной логистики для доставки вооружений. Он выразил благодарность за помощь, оказываемую США, Великобританией и Францией, и подчеркнул, что конфликт требует непрерывной поддержки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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