Зеленский назвал главную цель наступления ВСУ под Курском

Зеленский: целью вторжения в Курскую область было создание буферной зоны

19 августа 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требует непрерывной поддержки Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать буферную зону на территории России в районе Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, которое было опубликовано в его официальном telegram-канале. «Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим», — заявил Зеленский, обращаясь к западным союзникам. Украинский лидер подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи и необходимость налаживания своевременной логистики для доставки вооружений. Он выразил благодарность за помощь, оказываемую США, Великобританией и Францией, и подчеркнул, что конфликт требует непрерывной поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать буферную зону на территории России в районе Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, которое было опубликовано в его официальном telegram-канале. «Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим», — заявил Зеленский, обращаясь к западным союзникам. Украинский лидер подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи и необходимость налаживания своевременной логистики для доставки вооружений. Он выразил благодарность за помощь, оказываемую США, Великобританией и Францией, и подчеркнул, что конфликт требует непрерывной поддержки.