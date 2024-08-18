Зеленский назвал главную цель наступления ВСУ под Курском

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении создать буферную зону на территории России в районе Курской области. Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, которое было опубликовано в его официальном telegram-канале.
«Нам нужно, чтобы наши партнеры ускорили поставки. Мы очень просим», — заявил Зеленский, обращаясь к западным союзникам. Украинский лидер подчеркнул важность ускорения поставок военной помощи и необходимость налаживания своевременной логистики для доставки вооружений. Он выразил благодарность за помощь, оказываемую США, Великобританией и Францией, и подчеркнул, что конфликт требует непрерывной поддержки.
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