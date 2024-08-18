В работе Telegram произошел сбой

В России наблюдается сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте DownDetector.
«Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса. Сбои начались около полуночи по московскому времени 19 августа», — показывают данные сервисов downradar.ru и Сбой.рф.
Большая часть жалоб (70%) поступила от пользователей из Москвы, однако также зафиксированы проблемы во Владикавказе, Перми и Иваново, сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
О сбоях в работе Telegram сообщалось 12 августа. Тогда уточнялось, что при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке.
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