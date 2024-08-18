18 августа 2024

В работе Telegram произошел сбой

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Большая часть жалоб поступила от пользователей из Москвы Фото:

В России наблюдается сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте DownDetector.

«Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса. Сбои начались около полуночи по московскому времени 19 августа», — показывают данные сервисов downradar.ru и Сбой.рф.

Большая часть жалоб (70%) поступила от пользователей из Москвы, однако также зафиксированы проблемы во Владикавказе, Перми и Иваново, сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

О сбоях в работе Telegram сообщалось 12 августа. Тогда уточнялось, что при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке.

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В России наблюдается сбой в работе Telegram. Об этом сообщается на сайте DownDetector. «Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса. Сбои начались около полуночи по московскому времени 19 августа», — показывают данные сервисов downradar.ru и Сбой.рф. Большая часть жалоб (70%) поступила от пользователей из Москвы, однако также зафиксированы проблемы во Владикавказе, Перми и Иваново, сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). О сбоях в работе Telegram сообщалось 12 августа. Тогда уточнялось, что при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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