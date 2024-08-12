В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector.
«Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector. «Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени