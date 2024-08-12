В работе Telegram произошел сбой

12 августа 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Пользователи Telegram сообщают об ошибке при публикации постов Фото: Анна Майорова © URA.RU В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector. «Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector. «Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени