В работе Telegram произошел сбой

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Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Пользователи Telegram сообщают об ошибке при публикации постов Фото:

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector.

«Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на сайте DownDetector. «Администраторы канала не могут публиковать посты», — следует из данных сервиса. Также при попытке опубликовать пост появляется уведомление об ошибке. Резкий скачок фиксируется в районе 19:15 по московскому времени
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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