В Пермском крае упали продажи препаратов от ВИЧ

Аналитики DSM Group: в Пермском крае на 42% снизились продажи препаратов от ВИЧ

19 августа 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

В июне в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В июне 2024 года в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2023 года. Тогда было продано 209 упаковок. В денежном выражении продажи ВИЧ-препаратов за год снизились почти на 69% — с 465 тысяч рублей до 144 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае наблюдается снижение уровня продаж презервативов. В июне 2024 года жители региона потратили на них 7,2 млн рублей, что на 1,1 млн рублей меньше, чем в январе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В июне 2024 года в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2023 года. Тогда было продано 209 упаковок. В денежном выражении продажи ВИЧ-препаратов за год снизились почти на 69% — с 465 тысяч рублей до 144 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае наблюдается снижение уровня продаж презервативов. В июне 2024 года жители региона потратили на них 7,2 млн рублей, что на 1,1 млн рублей меньше, чем в январе.