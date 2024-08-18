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В Пермском крае упали продажи препаратов от ВИЧ

Аналитики DSM Group: в Пермском крае на 42% снизились продажи препаратов от ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов Фото:

В Пермском крае за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group.

«В июне 2024 года в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2023 года. Тогда было продано 209 упаковок. В денежном выражении продажи ВИЧ-препаратов за год снизились почти на 69% — с 465 тысяч рублей до 144 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае наблюдается снижение уровня продаж презервативов. В июне 2024 года жители региона потратили на них 7,2 млн рублей, что на 1,1 млн рублей меньше, чем в январе.

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В Пермском крае за год почти вдвое снизились продажи препаратов для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В июне 2024 года в регионе было продано 120 упаковок ВИЧ-препаратов. Это на 42% меньше, чем за тот же месяц 2023 года. Тогда было продано 209 упаковок. В денежном выражении продажи ВИЧ-препаратов за год снизились почти на 69% — с 465 тысяч рублей до 144 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае наблюдается снижение уровня продаж презервативов. В июне 2024 года жители региона потратили на них 7,2 млн рублей, что на 1,1 млн рублей меньше, чем в январе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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