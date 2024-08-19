В Верхнюю Пышму съехались звезды, среди них Волочкова, Миногарова и Зверев

На неделю моды UF LAB в Верхнюю Пышму приехали Волочкова, Миногарова
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День города - 301. Екатеринбург
Мария Миногарова уже успела побывать на модном показе в Ельцин Центре 17 августа Фото:

В Верхнюю Пышму (Свердловская область) на модный показ в рамках недели моды UF LAB съехались звезды. Среди гостей замечены блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская и другие, передает корреспондент URA.RU.

«Первый показ UF LAB с участием известных и новых дизайнеров проводят в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Специальными гостями открытия помимо Волочковой и Зверева должны стать визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, телеведущая Мария Миногарова», — сообщает корреспондент.

UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи. Кроме того, запланирован партнерский показ с fashion-store Hi-Light, а до 30 августа топовые рестораны города проводят гастрофестиваль UF GASTRO.

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В Верхнюю Пышму (Свердловская область) на модный показ в рамках недели моды UF LAB съехались звезды. Среди гостей замечены блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская и другие, передает корреспондент URA.RU. «Первый показ UF LAB с участием известных и новых дизайнеров проводят в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Специальными гостями открытия помимо Волочковой и Зверева должны стать визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, телеведущая Мария Миногарова», — сообщает корреспондент. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи. Кроме того, запланирован партнерский показ с fashion-store Hi-Light, а до 30 августа топовые рестораны города проводят гастрофестиваль UF GASTRO.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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