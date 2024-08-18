18 августа 2024

На День города в Екатеринбурге пришло рекордно мало людей, но есть нюанс

Мэр Орлов: День города в Екатеринбурге посетили 350 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 301: церемония открытия. Екатеринбург
В Екатеринбурге 17 августа отметили 301-летие города Фото:
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Екатеринбург отмечает 301 год

День города в Екатеринбурге 17 августа посетили 350 тысяч человек, рассказал мэр Алексей Орлов. Это в разы меньше, чем в прежние годы.

«На улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — написал Орлов в своем telegram-канале.

На празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году пришло более 1,2 млн человек. В 2022 году День города на улицах отмечали 930 тысяч человек, в 2019-м — 1,2 млн горожан, в 2018-м — порядка миллиона. В 2020—2021 годах День города проходил по большей части в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

При оценке популярности Дня города-2024 стоит также учитывать, что власти второй год подряд проводят его в формате фестивальной недели. В ней, по словам Орлова, участвовали около 600 тысяч человек.

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День города в Екатеринбурге 17 августа посетили 350 тысяч человек, рассказал мэр Алексей Орлов. Это в разы меньше, чем в прежние годы. «На улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — написал Орлов в своем telegram-канале. На празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году пришло более 1,2 млн человек. В 2022 году День города на улицах отмечали 930 тысяч человек, в 2019-м — 1,2 млн горожан, в 2018-м — порядка миллиона. В 2020—2021 годах День города проходил по большей части в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. При оценке популярности Дня города-2024 стоит также учитывать, что власти второй год подряд проводят его в формате фестивальной недели. В ней, по словам Орлова, участвовали около 600 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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