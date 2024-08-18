На День города в Екатеринбурге пришло рекордно мало людей, но есть нюанс

Мэр Орлов: День города в Екатеринбурге посетили 350 тысяч человек

19 августа 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 17 августа отметили 301-летие города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год День города в Екатеринбурге 17 августа посетили 350 тысяч человек, рассказал мэр Алексей Орлов. Это в разы меньше, чем в прежние годы. «На улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — написал Орлов в своем telegram-канале. На празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году пришло более 1,2 млн человек. В 2022 году День города на улицах отмечали 930 тысяч человек, в 2019-м — 1,2 млн горожан, в 2018-м — порядка миллиона. В 2020—2021 годах День города проходил по большей части в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. При оценке популярности Дня города-2024 стоит также учитывать, что власти второй год подряд проводят его в формате фестивальной недели. В ней, по словам Орлова, участвовали около 600 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День города в Екатеринбурге 17 августа посетили 350 тысяч человек, рассказал мэр Алексей Орлов. Это в разы меньше, чем в прежние годы. «На улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — написал Орлов в своем telegram-канале. На празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году пришло более 1,2 млн человек. В 2022 году День города на улицах отмечали 930 тысяч человек, в 2019-м — 1,2 млн горожан, в 2018-м — порядка миллиона. В 2020—2021 годах День города проходил по большей части в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. При оценке популярности Дня города-2024 стоит также учитывать, что власти второй год подряд проводят его в формате фестивальной недели. В ней, по словам Орлова, участвовали около 600 тысяч человек.