На День города в Екатеринбурге пришло рекордно мало людей, но есть нюанс

День города в Екатеринбурге 17 августа посетили 350 тысяч человек, рассказал мэр Алексей Орлов. Это в разы меньше, чем в прежние годы.
«На улицы вышли более 350 тысяч жителей и гостей уральской столицы», — написал Орлов в своем telegram-канале.
На празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году пришло более 1,2 млн человек. В 2022 году День города на улицах отмечали 930 тысяч человек, в 2019-м — 1,2 млн горожан, в 2018-м — порядка миллиона. В 2020—2021 годах День города проходил по большей части в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
При оценке популярности Дня города-2024 стоит также учитывать, что власти второй год подряд проводят его в формате фестивальной недели. В ней, по словам Орлова, участвовали около 600 тысяч человек.
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