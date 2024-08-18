18 августа 2024
17 августа 2024

В РЖД показали, как строят в Перми новый мост через Каму. Видео

РЖД: новый мост через Каму в Перми будет построен в 2028 году
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Работы по строительству моста идут с опережением графика Фото:

В Перми строительство нового железнодорожного моста через Каму планируют завершить в 2028 году. Сейчас работы идут с опережением графика, сообщается в telegram-канале Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Там же опубликовано видео со стройплощадки.

«Строительство ведем одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегу Камы. Устанавливаем опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов. Уже выполнили объем работ, который должны были сделать к концу года. Также готовим территорию под стройку железнодорожных путей. Они соединят мост со станцией Кабельная на правом берегу и со станцией Левшино — на левом. Завершить работы планируем в 2028 году», — говорится в сообщении.

Новая переправа будет располагаться параллельно действующему железнодорожному мосту на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.

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В Перми строительство нового железнодорожного моста через Каму планируют завершить в 2028 году. Сейчас работы идут с опережением графика, сообщается в telegram-канале Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Там же опубликовано видео со стройплощадки. «Строительство ведем одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегу Камы. Устанавливаем опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов. Уже выполнили объем работ, который должны были сделать к концу года. Также готовим территорию под стройку железнодорожных путей. Они соединят мост со станцией Кабельная на правом берегу и со станцией Левшино — на левом. Завершить работы планируем в 2028 году», — говорится в сообщении. Новая переправа будет располагаться параллельно действующему железнодорожному мосту на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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