В РЖД показали, как строят в Перми новый мост через Каму. Видео

РЖД: новый мост через Каму в Перми будет построен в 2028 году

19 августа 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Работы по строительству моста идут с опережением графика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми строительство нового железнодорожного моста через Каму планируют завершить в 2028 году. Сейчас работы идут с опережением графика, сообщается в telegram-канале Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Там же опубликовано видео со стройплощадки. «Строительство ведем одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегу Камы. Устанавливаем опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов. Уже выполнили объем работ, который должны были сделать к концу года. Также готовим территорию под стройку железнодорожных путей. Они соединят мост со станцией Кабельная на правом берегу и со станцией Левшино — на левом. Завершить работы планируем в 2028 году», — говорится в сообщении. Новая переправа будет располагаться параллельно действующему железнодорожному мосту на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми строительство нового железнодорожного моста через Каму планируют завершить в 2028 году. Сейчас работы идут с опережением графика, сообщается в telegram-канале Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Там же опубликовано видео со стройплощадки. «Строительство ведем одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегу Камы. Устанавливаем опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов. Уже выполнили объем работ, который должны были сделать к концу года. Также готовим территорию под стройку железнодорожных путей. Они соединят мост со станцией Кабельная на правом берегу и со станцией Левшино — на левом. Завершить работы планируем в 2028 году», — говорится в сообщении. Новая переправа будет располагаться параллельно действующему железнодорожному мосту на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.