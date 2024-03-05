В Пермском крае РЖД будет строить временный автомобильный мост через Каму

В ходе строительства Северного обхода Перми РЖД планирует возвести временный автомобильный мост через Каму. Он позволит строителям монтировать основные конструкции железнодорожного мостового перехода через реку. После окончания монтажных работ автомост будет разобран.
«К настоящему времени на объекте демонтировали мешающие здания и сооружения, вынесли существующие сети и коммуникации, проложили подъездные дороги для автотранспорта. Для строительства железнодорожной переправы по соседству с ней будет смонтирован временный автомобильный мост. Он станет площадкой для монтажа конструкций капитального моста через реку», — сообщил telegram-канал «Телеграмма РЖД».
Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми предполагает строительство железной дороги с мостом через Каму между станциями Левшино и Кабельная. Переправа будет располагаться параллельно действующему железнодорожному мосту на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.
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