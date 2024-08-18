В Перми экстренно приземлился самолет из Сахалина

Борт «Аэрофлота» сел в Перми, а не в Москве
В аэропорту Перми экстренную посадку совершил самолет из Южно-Сахалинска, следовавший в Москву. На борту стало плохо пожилому пассажиру.
«Экипаж объявил сигнал срочности. На борту был больной пассажир 73 лет с онкологией. У него понизилось давление, он начал задыхаться», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Перми. После самолет отправился по маршруту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!