18 августа 2024
17 августа 2024

В Перми экстренно приземлился самолет из Сахалина

© Служба новостей «URA.RU»
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Борт «Аэрофлота» сел в Перми, а не в Москве
Борт «Аэрофлота» сел в Перми, а не в Москве Фото:

В аэропорту Перми экстренную посадку совершил самолет из Южно-Сахалинска, следовавший в Москву. На борту стало плохо пожилому пассажиру.

«Экипаж объявил сигнал срочности. На борту был больной пассажир 73 лет с онкологией. У него понизилось давление, он начал задыхаться», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Перми. После самолет отправился по маршруту.

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В аэропорту Перми экстренную посадку совершил самолет из Южно-Сахалинска, следовавший в Москву. На борту стало плохо пожилому пассажиру. «Экипаж объявил сигнал срочности. На борту был больной пассажир 73 лет с онкологией. У него понизилось давление, он начал задыхаться», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Командир воздушного судна принял решение приземлиться в Перми. После самолет отправился по маршруту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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