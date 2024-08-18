Прошедшие ливни стали одной из причин закрытия челябинских карьеров ЮГК

Обрушившиеся на Челябинскую область ливни стали дополнительным доводом в пользу временного закрытия карьеров «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») вице-спикера ЗСО Константина Струкова. Дожди увеличили риск аварий, следует из судебного определения.
«В июле-августе 2024 года в Челябинской области выпало значительное число осадков, зафиксированы случаи подтоплений территории, в отдельных местностях — паводок. При этом значительная часть вменяемых обществу нарушений по своему характеру являются такими, что сложные метеорологические условия и их последствия могут способствовать дальнейшему увеличению риска производственных аварий и катастроф с возможными человеческими жертвами при продолжении эксплуатации спорных опасных производственных объектов без устранения выявленных нарушений», — указал суд в определении.
Выступая в суде против закрытия, юристы «ЮГК» привели аргументацию: простой объектов снизит уровень зарплаты работников. Суд счел, что вероятность этого не идет ни в какое сравнение с опасностью для жизни и здоровья персонала. Также в документе отмечено, что на время вынужденного простоя из-за нарушенных требований охраны труда людям обязаны сохранить средний заработок. Работник на данное время может быть переведен при его согласии на другую работу, где он будет получать не меньше.
Одновременно судья Александр Петров отметил, что сотрудник может отказаться от работы на другом участке. В этом случае его доходы сохранятся. В определении указано, что решение вопросов безопасности касается 1,195 тысячи человек. Все они трудятся на горно-обогатительных комбинатах «Курасан», «Светленский» и «Березняковский». При ГОКах действуют одноименные карьеры и карьер «Южный Курасан». На объектах администрация не следит за состоянием бортов и уступов карьеров, откосов отвала. Высота уступов составляет 10 метров, что противоречит рассчитанным параметрам для породы. На случай неустойчивости горных пород не разрабатываются паспорта ведения работ с мерами безопасности. В карьерах значительно заужены дороги: вместо проектных 22 метров ширина на разных высотах составляет 7 и 12 метров.
В пресс-службе Ростехнадзора 15 августа заявили о приостановке на 90 дней работы золотодобывающих карьеров. Месторождения разрабатываются в Пластовском, Еткульском и Верхнеуральском районах. В июле в областной прокуратуре отмечали, что ситуация может дойти до возбуждения уголовных дел.
При подготовке материала URA.RU пыталось получить комментарий представителей «ЮГК». Однако направленный в офис холдинга запрос к моменту публикации остался без ответа.
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