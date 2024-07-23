В работе фирмы челябинского олигарха Струкова из списка Forbes нашли серьезные нарушения

Прокуратура возбудила административные дела после проверки ЮГК

23 июля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Работу производства Константина Струкова (на фото) могут приостановить, чтобы избежать ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), принадлежащей челябинскому олигарху из списка Forbes Константину Струкову, занимающего пост вице-спикера ЗСО региона, после прорыва дамбы прошли проверки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 23 июля, мероприятия закончились возбуждением административных дел, ситуация может дойти до привлечения к уголовной ответственности. «Установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные ПАО „ЮГК“ при строительстве гидротехнического сооружения, его использование без ведения в эксплуатацию. Вследствие чего на промышленной площадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в ходе проверки были зафиксированы и другие серьезные нарушения требований природоохранного законодательства. Золотодобытчик, по мнению прокуратуры, отравил мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли (= 46 футбольных полей). В связи с этим прокурорами в отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы. В следственное управление СКР направлены материалы проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), и ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли). URA.RU направило запрос в «ЮГК». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В фирме «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), принадлежащей челябинскому олигарху из списка Forbes Константину Струкову, занимающего пост вице-спикера ЗСО региона, после прорыва дамбы прошли проверки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона 23 июля, мероприятия закончились возбуждением административных дел, ситуация может дойти до привлечения к уголовной ответственности. «Установлено, что причиной возникшей критической ситуации явились грубейшие нарушения, допущенные ПАО „ЮГК“ при строительстве гидротехнического сооружения, его использование без ведения в эксплуатацию. Вследствие чего на промышленной площадке допущено развитие негативных процессов, повлекших прорыв дамбы и попадание неочищенных вод в реки Батуровка, Санарка, пруд на реке Санарка», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в ходе проверки были зафиксированы и другие серьезные нарушения требований природоохранного законодательства. Золотодобытчик, по мнению прокуратуры, отравил мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли (= 46 футбольных полей). В связи с этим прокурорами в отношении юрлица возбуждено более 15 дел об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в уполномоченные органы. В следственное управление СКР направлены материалы проверок для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), и ч.1 ст. 254 УК РФ (порча земли). URA.RU направило запрос в «ЮГК». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.