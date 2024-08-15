На предприятиях челябинского олигарха из списка Forbes остановлена добыча золота

Ростехнадзор ограничил работу месторождений «Южуралзолота» на 90 суток

15 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Константин Струков является одним из богатейших жителей региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ростехнадзор приостановил работу предприятий челябинского олигарха из списка Forbes Константина Струкова, владеющего группой компаний «Южуралзолото». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Ростехнадзора. В работе ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК»), где Струков является основным владельцем, выявлены нарушения. «Специалисты Уральского управления Ростехнадзора совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели проверки исполнения законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности. Выявлены грубые нарушения при ведении горных работ. Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления эксплуатации предприятий сроком на 90 суток», — говорится в сообщении. Речь идет о приостановке работы Светлинского и Кочкарского месторождений в Пластовском районе, Березняковского в Еткульском районе и месторождении Западный Курасан в Верхнеуральском районе. На предприятиях выявлены нарушения в виде деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней. В июле 2024 года на предприятиях ЮГК прошли проверки после прорыва дамбы. Тогда выявили нарушения природоохранного законодательства. Были возбуждены административные дела. В числе прочих нарушений назвали отравление мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли, что равно 46 футбольным полям. Ранее URA.RU сообщало, что приостановка работы карьеров возможна. Однако представители «ЮГК» заявляли, что ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ростехнадзор приостановил работу предприятий челябинского олигарха из списка Forbes Константина Струкова, владеющего группой компаний «Южуралзолото». Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Ростехнадзора. В работе ПАО «Южуралзолото Группа компаний» (ПАО «ЮГК»), где Струков является основным владельцем, выявлены нарушения. «Специалисты Уральского управления Ростехнадзора совместно с представителями Челябинской и Магнитогорской природоохранных прокуратур провели проверки исполнения законодательства об обеспечении требований промышленной безопасности. Выявлены грубые нарушения при ведении горных работ. Вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3 ст. 9.1. КоАП РФ. Назначено наказание в виде приостановления эксплуатации предприятий сроком на 90 суток», — говорится в сообщении. Речь идет о приостановке работы Светлинского и Кочкарского месторождений в Пластовском районе, Березняковского в Еткульском районе и месторождении Западный Курасан в Верхнеуральском районе. На предприятиях выявлены нарушения в виде деформации бортов, уступов и отвалов в виде оползней. В июле 2024 года на предприятиях ЮГК прошли проверки после прорыва дамбы. Тогда выявили нарушения природоохранного законодательства. Были возбуждены административные дела. В числе прочих нарушений назвали отравление мышьяком не менее 330 тысяч квадратных метров земли, что равно 46 футбольным полям. Ранее URA.RU сообщало, что приостановка работы карьеров возможна. Однако представители «ЮГК» заявляли, что ввиду того, что у «Южуралзолота» есть запас руды на складах, ситуация не скажется на производственных процессах.