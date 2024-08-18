Лучшие школы Кургана: URA.RU составило рейтинг по отзывам учеников и их родителей

В Кургане школы №36 и №7 стали лучшими по мнению горожан

19 августа 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Курганские школьники готовятся к началу учебного года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане лучшими по отзывам учеников и их родителей стали школы №36, 7, 22, 50, 42, 48 и 45. Горожане оценили уровень преподавания и вспомнили давние заслуги учреждений. URA.RU проанализировало отзывы курганцев и приводит рейтинг лучших школ по отзывам. 1 место — школы №36 (ул. Станционная), №7 Корпус Б (3 мкр) 4,3 балла на основании 80 оценок; 4,3 балла на основании 244 оценок Отзывы о школе №36 смешанные. Большинство отзывов положительные: бывшие ученики и родители хвалят учителей за доброту и качество обучения, упоминают успешные культурные программы и удовлетворительный уровень подготовки к экзаменам. Отмечаются улучшения после ремонта и общее положительное впечатление от школы. Однако есть и отрицательные комментарии: упоминаются случаи недоброжелательного отношения к ученикам, даже физического наказания, а также проблемы с чистотой (наличие тараканов) и необходимость в ремонте здания. В целом, школа №36 получает больше положительных отзывов, но определенные недостатки требуют внимания со стороны администрации. Отзывы о школе №7 корпус Б в основном положительные. Упоминаются опытные и отзывчивые педагоги, грамотная администрация, которая хорошо организует работу коллектива школы и сотрудничество с родителями. Хвалят внедрение современных методов обучения и четко организованную воспитательную работу. Однако есть и некоторые негативные комментарии, касающиеся ухудшения условий доступа к школе (закрытие калиток), что создает неудобства и риски для детей. Также упоминаются проблемы с поддержанием состояния здания и территории школы после ремонта. Некоторые родители указывают на наличие строгих учителей, что может влиять на восприятие школы учениками. Упоминаются также проблемы с питанием и обслуживанием. В общем, школа №7 корпус Б оценивается как хорошее учебное заведение с качественным образованием и творческими учителями, но с некоторыми аспектами, требующими улучшения. 2 место — школы №22 (ул. 1 Мая), №50 (ул. Максима Горького) 4,2 балла на основании 197 оценок; 4,2 балла на основании 233 оценок Отзывы о школе №22 в целом положительные. Многие отмечают хороших и грамотных учителей, доступность помощи и качественное обучение. Упоминается чистота в школе и хороший уровень подготовки к экзаменам. Выделяются также сильные педагоги и успешные выпускники. Среди недостатков иногда упоминаются проблемы с освещением в коридорах и туалетах, а также качество питания в столовой. Некоторые предлагают улучшить педагогический состав и руководство. В общем, школа получает высокие оценки за образовательную программу и атмосферу, но имеются замечания по некоторым аспектам инфраструктуры и организации. Отзывы о школе №50 варьируются, но в основном положительные. Родители и ученики хвалят педагогов за их отзывчивость, качество обучения и доброе отношение к ученикам. Упоминаются хорошие условия после ремонта и заботливый директор. Некоторые выделяют отдельных учителей за их вклад в образование детей. Однако есть и критические замечания: проблемы с национализмом и дискриминацией, переполненные классы, плохие условия в туалетах, неухоженная территория и привлечение детского труда. Некоторые предлагают провести аудит управления школой. Несмотря на это, многие считают школу хорошей и рекомендуют для обучения. 3 место — школы №42 (ул. Кирова), №48 (Карла Маркса), №45 (ул. Галкинская) 4,1 балл на основании 91 оценки; 4,1 балл на основании 183 оценок; 4,1 балл на основании 139 оценок Отзывы о школе №42 варьируются, но в целом склоняются к положительной оценке. Выпускники и учащиеся отмечают качественное образование и внимательное отношение учителей. Упоминается, что школа дает хорошую подготовку к экзаменам и жизни в целом. Среди недостатков указываются шумные коридоры и проблемы с безопасностью перехода через дорогу возле школы. Есть замечания о старом оборудовании, темных классах и неудовлетворительном состоянии туалетов. Отдельные комментарии касаются внешнего вида фасада и регулярных ремонтных работ. В общем, большинство отзывов говорят о том, что школа №42 — это хорошее учебное заведение с сильным учительским составом и способностью дать хорошие знания и жизненные советы. Несмотря на определенные недостатки инфраструктуры, многие ученики и родители довольны качеством образования в этой школе. Отзывы о школе №48 в основном положительные. Многие отмечают качественное образование, сильный педагогический состав и хорошие условия для обучения, в том числе после ремонта. Родители и ученики выражают удовлетворение чистотой и порядком на территории школы, а также доброжелательным отношением учителей. Однако есть и некоторые негативные комментарии, касающиеся поведения вахтерш, которые могут кричать на детей и выгонять их из раздевалки. Также упоминаются проблемы с питанием в столовой, состоянием полов в здании и недостаточным количеством места для спорта во дворе. В целом, школа №48 оценивается как достойное место для обучения, хотя и с некоторыми аспектами, требующими улучшения. Отзывы о школе №45 в основном положительные. Ученики и родители отмечают отличную атмосферу, доброжелательность и профессионализм педагогов. Школа описывается как место, где проводятся познавательные мероприятия, и где учеников не делят на категории, а рассматривают как одну большую семью. Высоко оценивается сотрудничество с родителями и качество образования, включая подготовку к экзаменам и успешное участие в ЕГЭ. Также упоминается, что школа претерпела капитальный ремонт и установлены удобства для людей с ограниченными возможностями, такие как пандусы. Есть упоминание о новых тренажерах на территории школы, доступных для всех желающих. В целом, впечатления от школы №45 положительные, и многие отзывы содержат выражения благодарности и удовлетворения от обучения в этой школе. Отзывы о школах анализировались на основании данных сайта Яндекс.Карты. В департаменте образования и молодежной политики Курганской области на запрос URA.RU ответили, что рейтинги школ не ведут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане лучшими по отзывам учеников и их родителей стали школы №36, 7, 22, 50, 42, 48 и 45. Горожане оценили уровень преподавания и вспомнили давние заслуги учреждений. URA.RU проанализировало отзывы курганцев и приводит рейтинг лучших школ по отзывам. 1 место — школы №36 (ул. Станционная), №7 Корпус Б (3 мкр) 4,3 балла на основании 80 оценок; 4,3 балла на основании 244 оценок Отзывы о школе №36 смешанные. Большинство отзывов положительные: бывшие ученики и родители хвалят учителей за доброту и качество обучения, упоминают успешные культурные программы и удовлетворительный уровень подготовки к экзаменам. Отмечаются улучшения после ремонта и общее положительное впечатление от школы. Однако есть и отрицательные комментарии: упоминаются случаи недоброжелательного отношения к ученикам, даже физического наказания, а также проблемы с чистотой (наличие тараканов) и необходимость в ремонте здания. В целом, школа №36 получает больше положительных отзывов, но определенные недостатки требуют внимания со стороны администрации. Отзывы о школе №7 корпус Б в основном положительные. Упоминаются опытные и отзывчивые педагоги, грамотная администрация, которая хорошо организует работу коллектива школы и сотрудничество с родителями. Хвалят внедрение современных методов обучения и четко организованную воспитательную работу. Однако есть и некоторые негативные комментарии, касающиеся ухудшения условий доступа к школе (закрытие калиток), что создает неудобства и риски для детей. Также упоминаются проблемы с поддержанием состояния здания и территории школы после ремонта. Некоторые родители указывают на наличие строгих учителей, что может влиять на восприятие школы учениками. Упоминаются также проблемы с питанием и обслуживанием. В общем, школа №7 корпус Б оценивается как хорошее учебное заведение с качественным образованием и творческими учителями, но с некоторыми аспектами, требующими улучшения. 2 место — школы №22 (ул. 1 Мая), №50 (ул. Максима Горького) 4,2 балла на основании 197 оценок; 4,2 балла на основании 233 оценок Отзывы о школе №22 в целом положительные. Многие отмечают хороших и грамотных учителей, доступность помощи и качественное обучение. Упоминается чистота в школе и хороший уровень подготовки к экзаменам. Выделяются также сильные педагоги и успешные выпускники. Среди недостатков иногда упоминаются проблемы с освещением в коридорах и туалетах, а также качество питания в столовой. Некоторые предлагают улучшить педагогический состав и руководство. В общем, школа получает высокие оценки за образовательную программу и атмосферу, но имеются замечания по некоторым аспектам инфраструктуры и организации. Отзывы о школе №50 варьируются, но в основном положительные. Родители и ученики хвалят педагогов за их отзывчивость, качество обучения и доброе отношение к ученикам. Упоминаются хорошие условия после ремонта и заботливый директор. Некоторые выделяют отдельных учителей за их вклад в образование детей. Однако есть и критические замечания: проблемы с национализмом и дискриминацией, переполненные классы, плохие условия в туалетах, неухоженная территория и привлечение детского труда. Некоторые предлагают провести аудит управления школой. Несмотря на это, многие считают школу хорошей и рекомендуют для обучения. 3 место — школы №42 (ул. Кирова), №48 (Карла Маркса), №45 (ул. Галкинская) 4,1 балл на основании 91 оценки; 4,1 балл на основании 183 оценок; 4,1 балл на основании 139 оценок Отзывы о школе №42 варьируются, но в целом склоняются к положительной оценке. Выпускники и учащиеся отмечают качественное образование и внимательное отношение учителей. Упоминается, что школа дает хорошую подготовку к экзаменам и жизни в целом. Среди недостатков указываются шумные коридоры и проблемы с безопасностью перехода через дорогу возле школы. Есть замечания о старом оборудовании, темных классах и неудовлетворительном состоянии туалетов. Отдельные комментарии касаются внешнего вида фасада и регулярных ремонтных работ. В общем, большинство отзывов говорят о том, что школа №42 — это хорошее учебное заведение с сильным учительским составом и способностью дать хорошие знания и жизненные советы. Несмотря на определенные недостатки инфраструктуры, многие ученики и родители довольны качеством образования в этой школе. Отзывы о школе №48 в основном положительные. Многие отмечают качественное образование, сильный педагогический состав и хорошие условия для обучения, в том числе после ремонта. Родители и ученики выражают удовлетворение чистотой и порядком на территории школы, а также доброжелательным отношением учителей. Однако есть и некоторые негативные комментарии, касающиеся поведения вахтерш, которые могут кричать на детей и выгонять их из раздевалки. Также упоминаются проблемы с питанием в столовой, состоянием полов в здании и недостаточным количеством места для спорта во дворе. В целом, школа №48 оценивается как достойное место для обучения, хотя и с некоторыми аспектами, требующими улучшения. Отзывы о школе №45 в основном положительные. Ученики и родители отмечают отличную атмосферу, доброжелательность и профессионализм педагогов. Школа описывается как место, где проводятся познавательные мероприятия, и где учеников не делят на категории, а рассматривают как одну большую семью. Высоко оценивается сотрудничество с родителями и качество образования, включая подготовку к экзаменам и успешное участие в ЕГЭ. Также упоминается, что школа претерпела капитальный ремонт и установлены удобства для людей с ограниченными возможностями, такие как пандусы. Есть упоминание о новых тренажерах на территории школы, доступных для всех желающих. В целом, впечатления от школы №45 положительные, и многие отзывы содержат выражения благодарности и удовлетворения от обучения в этой школе. Отзывы о школах анализировались на основании данных сайта Яндекс.Карты. В департаменте образования и молодежной политики Курганской области на запрос URA.RU ответили, что рейтинги школ не ведут.