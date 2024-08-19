В Свердловской области друг семьи семь лет насиловал чужого ребенка

19 августа 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Друг семьи несколько лет развращал мальчика Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком. Как сообщил URA.RU источник, близкий к следствию, мужчина, которого в семье считали другом, на протяжении семи лет растлевал малолетнего мальчика. «Мужчина, которому сейчас 53 года, на протяжении семи лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка из семьи, с которой он дружил. Это происходило в период с 2014 по 2021 годы. Следствию удалось установить как минимум три эпизода», — рассказал собеседник агентства. Преступления совершались дома как у самого мальчика в поселке Белоярский, так и его старшего «друга» в Екатеринбурге. На момент начала домогательств ребенку было всего шесть лет. «Сейчас мужчина задержан, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям», — добавил источник. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге расследуется уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком. Как сообщил URA.RU источник, близкий к следствию, мужчина, которого в семье считали другом, на протяжении семи лет растлевал малолетнего мальчика. «Мужчина, которому сейчас 53 года, на протяжении семи лет совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка из семьи, с которой он дружил. Это происходило в период с 2014 по 2021 годы. Следствию удалось установить как минимум три эпизода», — рассказал собеседник агентства. Преступления совершались дома как у самого мальчика в поселке Белоярский, так и его старшего «друга» в Екатеринбурге. На момент начала домогательств ребенку было всего шесть лет. «Сейчас мужчина задержан, он полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по четырем статьям», — добавил источник. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.