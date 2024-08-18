18 августа 2024
17 августа 2024

Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов

Роспотребнадзор ХМАО наказал бизнесмена за продажу жидкости для вейпов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Партию нелегальной продукции нашли в поселке Талинка
Партию нелегальной продукции нашли в поселке Талинка Фото:

Роспотребнадзор обнаружил в Октябрьском районе нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки.

«В ходе инспекционного визита выявлено, что предприниматель в нарушение обязательных требований ведет оборот никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства. Товар на сумму более 150 тысяч рублей был арестован.

На предпринимателя завели административное дело. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов. Продукцию продавали через группу в соцсети «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор обнаружил в Октябрьском районе нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки. «В ходе инспекционного визита выявлено, что предприниматель в нарушение обязательных требований ведет оборот никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства. Товар на сумму более 150 тысяч рублей был арестован. На предпринимателя завели административное дело. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов. Продукцию продавали через группу в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...