Роспотребнадзор накрыл в ХМАО нелегальную партию жидкости для вейпов

Роспотребнадзор обнаружил в Октябрьском районе нелегальную партию жидкости для вейпов. Бизнесмен из поселка Талинка торговал продукцией без маркировки.
«В ходе инспекционного визита выявлено, что предприниматель в нарушение обязательных требований ведет оборот никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства. Товар на сумму более 150 тысяч рублей был арестован.
На предпринимателя завели административное дело. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО закрыл онлайн-магазин по продаже вейпов. Продукцию продавали через группу в соцсети «ВКонтакте».
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