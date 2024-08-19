Биотехнологи назвали два сорта грибов с самым богатым витаминным запасом

Белые грибы и вешенки оказались самыми полезными для здоровья людей благодаря витаминам групп D и B, также они содержат клетчатку, которая способствует улучшению пищеварения и выводит токсины из организма. Об этом сообщил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Грибы являются источником витамина D, необходимого для регуляции обмена кальция и фосфора в организме человека и влияющего на иммунитет. Для жителей Москвы и других регионов с малым количеством солнечных дней в году грибы могут стать хорошей альтернативой покупным витаминным комплексам в качестве источника витамина D», — объяснил Дмитрий Куликов изданию «Газета.ru». Наиболее богатыми этим витамином являются белые грибы и вешенки.
Кроме того, ученый отметил наличие в грибах витаминов группы В, которые участвуют в регуляции нервной и репродуктивной систем, а также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Помимо витаминов, в составе грибов присутствуют микроэлементы, такие как калий, медь и селен, которые поддерживают работу сердца и других ключевых систем организма.
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