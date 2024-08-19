Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у Сицилии в результате шторма. Также погиб один пассажир, сообщает The Telegraph.
«Мультимиллионер Майк Линч, которого называли „британским Биллом Гейтсом“, пропал в результате крушения парусного судна с туристами у берегов Сицилии», — передает газета. По предварительным данным итальянской газеты Corriere della Sera, причиной крушения яхты у побережья города Портичелло стали плохие погодные условия и внезапно образовавшийся смерч. Яхта затонула на глубине 49 метров.
На борту судна на момент инцидента находилось 22 человека, большинство из которых — граждане Великобритании. Как уточняет издание Fatto Quotidiano, среди путешественников также были граждане Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки. Спасательные команды и береговая охрана смогли эвакуировать 15 человек. Кроме того, водолазы уже начали работы по обследованию затонувшего судна.
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