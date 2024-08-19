Мультимиллионер Майк Линч пропал после крушения яхты у берегов Сицилии

19 августа 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Яхта, на которой находился Линч, затонула на глубине 49 метров Фото: Royal Society uploader/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у Сицилии в результате шторма. Также погиб один пассажир, сообщает The Telegraph. «Мультимиллионер Майк Линч, которого называли „британским Биллом Гейтсом“, пропал в результате крушения парусного судна с туристами у берегов Сицилии», — передает газета. По предварительным данным итальянской газеты Corriere della Sera, причиной крушения яхты у побережья города Портичелло стали плохие погодные условия и внезапно образовавшийся смерч. Яхта затонула на глубине 49 метров. На борту судна на момент инцидента находилось 22 человека, большинство из которых — граждане Великобритании. Как уточняет издание Fatto Quotidiano, среди путешественников также были граждане Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки. Спасательные команды и береговая охрана смогли эвакуировать 15 человек. Кроме того, водолазы уже начали работы по обследованию затонувшего судна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy, британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты Bayesian у Сицилии в результате шторма. Также погиб один пассажир, сообщает The Telegraph. «Мультимиллионер Майк Линч, которого называли „британским Биллом Гейтсом“, пропал в результате крушения парусного судна с туристами у берегов Сицилии», — передает газета. По предварительным данным итальянской газеты Corriere della Sera, причиной крушения яхты у побережья города Портичелло стали плохие погодные условия и внезапно образовавшийся смерч. Яхта затонула на глубине 49 метров. На борту судна на момент инцидента находилось 22 человека, большинство из которых — граждане Великобритании. Как уточняет издание Fatto Quotidiano, среди путешественников также были граждане Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки. Спасательные команды и береговая охрана смогли эвакуировать 15 человек. Кроме того, водолазы уже начали работы по обследованию затонувшего судна.