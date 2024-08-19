Следком занялся проверкой ДТП с гибелью 10-летнего мальчика в Пермском крае

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Предположительно, виновник происшествия был пьян Фото:

В Чусовом (Пермский край) начата процессуальная проверка по факту ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следователями <…> по факту ДТП, в результате которого скончался 10-летний мальчик, начата процессуальная проверка. Сейчас сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — написано в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в поселке Лямино Чусовского округа. Очевидцы предположили, что водитель легковушки, насмерть сбивший ребенка, находился в состоянии опьянения.

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В Чусовом (Пермский край) начата процессуальная проверка по факту ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следователями <…> по факту ДТП, в результате которого скончался 10-летний мальчик, начата процессуальная проверка. Сейчас сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — написано в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в поселке Лямино Чусовского округа. Очевидцы предположили, что водитель легковушки, насмерть сбивший ребенка, находился в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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