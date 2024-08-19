Следком занялся проверкой ДТП с гибелью 10-летнего мальчика в Пермском крае

Предположительно, виновник происшествия был пьян
В Чусовом (Пермский край) начата процессуальная проверка по факту ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следователями <…> по факту ДТП, в результате которого скончался 10-летний мальчик, начата процессуальная проверка. Сейчас сотрудниками СК проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — написано в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в поселке Лямино Чусовского округа. Очевидцы предположили, что водитель легковушки, насмерть сбивший ребенка, находился в состоянии опьянения.
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