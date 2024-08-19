За сутки из приграничных районов Курской области выехали более 800 человек

Из приграничных районов Курской области за последние сутки было эвакуировано более 830 человек, сообщает пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Ирина Толмачева.
«За сутки с приграничных районов выехали 833 человека», — приводит данные пресс-служба в telegram-канале правительства Курской области. На данный момент в 84 пунктах временного размещения региона проживают 6744 эвакуированных, включая 1416 детей.
ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Российские военные успешно отражают эти атаки. бойцы батальона специального минирования «Феникс» и спецназа «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки. Эвакуация граждан проводится в рамках мер предосторожности и безопасности населения в условиях текущей обстановки в приграничных районах. В целом по 24 регионам России в пунктах временного размещения остаются 3492 человека.
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