В Курской области уничтожена украинская ДРГ

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Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области бойцы батальона специального минирования «Феникс» и спецназа «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки. Об этом рассказал боец «Феникса» с позывным Кипиш.

«Где-то в районе шести-семи часов утра разведгруппа противника в составе шести человек прибыла на наши позиции. Когда мы с ними встретились, они уже подошли вплотную. Двоих сразу хлопнули, четверых не могли найти, они прятались в кустах», — передает слова бойца ТАСС.

Он добавил, что бой произошел в районе Мартыновки Курской области. В результате боестолкновения еще двое украинских военнослужащих были убиты, а двое раненых захвачены в плен, заключил военный.

6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные успешно отражают эти атаки. Из-за ситуации в приграничных районах Курской области было эвакуировано более 121 тысячи человек, еще 650 человек самостоятельно покинули опасные зоны.

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В Курской области бойцы батальона специального минирования «Феникс» и спецназа «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки. Об этом рассказал боец «Феникса» с позывным Кипиш. «Где-то в районе шести-семи часов утра разведгруппа противника в составе шести человек прибыла на наши позиции. Когда мы с ними встретились, они уже подошли вплотную. Двоих сразу хлопнули, четверых не могли найти, они прятались в кустах», — передает слова бойца ТАСС. Он добавил, что бой произошел в районе Мартыновки Курской области. В результате боестолкновения еще двое украинских военнослужащих были убиты, а двое раненых захвачены в плен, заключил военный. 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные успешно отражают эти атаки. Из-за ситуации в приграничных районах Курской области было эвакуировано более 121 тысячи человек, еще 650 человек самостоятельно покинули опасные зоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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