В Курской области уничтожена украинская ДРГ

19 августа 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ в Курской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области бойцы батальона специального минирования «Феникс» и спецназа «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки. Об этом рассказал боец «Феникса» с позывным Кипиш. «Где-то в районе шести-семи часов утра разведгруппа противника в составе шести человек прибыла на наши позиции. Когда мы с ними встретились, они уже подошли вплотную. Двоих сразу хлопнули, четверых не могли найти, они прятались в кустах», — передает слова бойца ТАСС. Он добавил, что бой произошел в районе Мартыновки Курской области. В результате боестолкновения еще двое украинских военнослужащих были убиты, а двое раненых захвачены в плен, заключил военный. 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные успешно отражают эти атаки. Из-за ситуации в приграничных районах Курской области было эвакуировано более 121 тысячи человек, еще 650 человек самостоятельно покинули опасные зоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области бойцы батальона специального минирования «Феникс» и спецназа «Ахмат» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе Мартыновки. Об этом рассказал боец «Феникса» с позывным Кипиш. «Где-то в районе шести-семи часов утра разведгруппа противника в составе шести человек прибыла на наши позиции. Когда мы с ними встретились, они уже подошли вплотную. Двоих сразу хлопнули, четверых не могли найти, они прятались в кустах», — передает слова бойца ТАСС. Он добавил, что бой произошел в районе Мартыновки Курской области. В результате боестолкновения еще двое украинских военнослужащих были убиты, а двое раненых захвачены в плен, заключил военный. 6 августа ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область. Российские военные успешно отражают эти атаки. Из-за ситуации в приграничных районах Курской области было эвакуировано более 121 тысячи человек, еще 650 человек самостоятельно покинули опасные зоны.