Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов.
«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале.
За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным.
ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ.
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Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов. «Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ.