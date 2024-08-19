19 августа 2024

Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ.stock, кинолог, разминирование, всу, stock
ВСУ расстреляли мирных жителей в Курской области (архивное фото) Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале.

За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным.

ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ.

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Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов. «Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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