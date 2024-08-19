Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями

20 августа 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

ВСУ расстреляли мирных жителей в Курской области (архивное фото) Фото: U.S. Army / Pvt. Joanna Gaona Gomez новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов. «Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотографии, на которых показаны расстрелянные мирные жители Курской области, получил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом сообщил сам Алаудинов. «Я получил огромное количество фотографий, на которых увидел мирных жителей, расстрелянных в упор. Мирные жители, к сожалению, погибли. Это очень тяжело осознавать», — говорит Алаудинов в видео, опубликованном в telegram-канале. За каждого убитого мирного жителя российские бойцы отомстят, заверил Алаудинов. Также он принес соболезнования родным. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Президент объявил об отказе от переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям», и пообещал жесткий ответ. Позицию Путина поддержали в МИД РФ.