Курганскому рынку такси предрекут дефицит кадров из-за новой страховки

Таксистов в Кургане ожидают серьезные изменения в работе из-за нового закона

20 августа 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Новую страховку оформили менее 1% таксистов по всей стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские таксисты столкнутся с новыми финансовыми и бюрократическими сложностями из-за изменений в законодательстве. Из-за нового Федерального закона они обязаны оформить дорогостоящее страхование. Это может привести к тому, что в регионе будет работать меньше таксистов. В ситуации разбирается корреспондент URA.RU «Нововведения могут привести к аннулированию разрешения на деятельность такси у тех, кто не сможет выполнить обязательные требования закона. За 11 месяцев действия закона о такси №580 в стране только 21 тысяча из 2,5 миллиона водителей получили разрешение на деятельность такси. Это менее 1%», — пояснили URA.RU специалисты в одном из курганских сервисов такси. Эксперты также поделились, что полис ОСАГО с отметкой «такси», стоимость которого для физических лиц составляет примерно 30 тысяч рублей в год, а для юридических лиц и ИП — около 120 тысяч рублей. Кроме того, с сентября 2024 года вводится обязательное страхование ОСГОП, оцениваемое в 5400 рублей в год. Итого, только за страховые продукты водитель должен заплатить около 36 тысяч рублей. На практике страховые выплаты по ОСГОП могут взыскиваться со страхователя, если не пройдены предрейсовые осмотры, услуги которых недоступны во многих населенных пунктах Курганской области. Это создает дополнительные финансовые риски для самозанятых водителей. Эксперты также рассказывают, что их сервис уже предложил альтернативное решение с программой материальной помощи, защищающей и пассажиров, и водителей, и планирует продолжить ее после вступления в силу новых правил. Ранее URA.RU писало, что к 1 сентября только 25% водителей такси оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это требование вызвало обеспокоенность в отрасли, поскольку многие водители не успели адаптироваться к изменениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские таксисты столкнутся с новыми финансовыми и бюрократическими сложностями из-за изменений в законодательстве. Из-за нового Федерального закона они обязаны оформить дорогостоящее страхование. Это может привести к тому, что в регионе будет работать меньше таксистов. В ситуации разбирается корреспондент URA.RU «Нововведения могут привести к аннулированию разрешения на деятельность такси у тех, кто не сможет выполнить обязательные требования закона. За 11 месяцев действия закона о такси №580 в стране только 21 тысяча из 2,5 миллиона водителей получили разрешение на деятельность такси. Это менее 1%», — пояснили URA.RU специалисты в одном из курганских сервисов такси. Эксперты также поделились, что полис ОСАГО с отметкой «такси», стоимость которого для физических лиц составляет примерно 30 тысяч рублей в год, а для юридических лиц и ИП — около 120 тысяч рублей. Кроме того, с сентября 2024 года вводится обязательное страхование ОСГОП, оцениваемое в 5400 рублей в год. Итого, только за страховые продукты водитель должен заплатить около 36 тысяч рублей. На практике страховые выплаты по ОСГОП могут взыскиваться со страхователя, если не пройдены предрейсовые осмотры, услуги которых недоступны во многих населенных пунктах Курганской области. Это создает дополнительные финансовые риски для самозанятых водителей. Эксперты также рассказывают, что их сервис уже предложил альтернативное решение с программой материальной помощи, защищающей и пассажиров, и водителей, и планирует продолжить ее после вступления в силу новых правил. Ранее URA.RU писало, что к 1 сентября только 25% водителей такси оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это требование вызвало обеспокоенность в отрасли, поскольку многие водители не успели адаптироваться к изменениям.