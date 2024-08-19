Осенью в России ожидается дефицит таксистов: новые условия работы с 1 сентября

«Известия»: в России только 25% таксистов готовы к работе с 1 сентября

20 августа 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Автоэксперт Зенкевич посоветовал россиянам пересесть на общественный транспорт Фото: Денис Моргунов © URA.RU К 1 сентября только 25% водителей такси оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это новое требование вызвало обеспокоенность в отрасли, поскольку многие водители не успели адаптироваться к новым условиям. Новые условия для работы таксистов в России — в материале URA.RU. Проблемы с оформлением полисов Перевозчики выражают опасения, что страховые компании находят предлоги, чтобы не продавать полисы таксистам. Новые правила предписывают включение автомобилей с полисом ОСГОП в реестр такси, а при его отсутствии — приостановление действия разрешения на перевозку, заявили в Совете по развитию такси, передает News.ru. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» и Общественный совет по развитию такси обратились к Михаилу Мишустину с просьбой перенести дату вступления в силу нового закона, предлагая отсрочить его на несколько лет. Новые условия для работы таксистов в России С сентября водители такси в России столкнулись с обязательным условием оформления полиса ОСГОП для продолжения работы. Это страхование необходимо для защиты пассажиров, но чтобы его оформить, требуется специальное разрешение на работу в сфере таксомоторных перевозок. Валерий Корнеев, представляющий интересы таксопарков и индивидуальных водителей, указывает на сложности в получении необходимых документов. Он отмечает, что лишь небольшой процент самозанятых и около 60% водителей таксопарков имеют разрешение на работу, что делает лишь 25% водителей полностью легализованными. Корнеев в беседе с «Известиями» подчеркнул, что для самозанятых особенно трудно выполнить требования закона, такие как покраска автомобиля в определенный цвет и наличие путевого листа с отметками о проверках. Проблема усугубляется отсутствием инфраструктуры, которая позволила бы удовлетворить эти условия. Без оформленного полиса ОСГОП и разрешения на работу таксисты подвергаются риску быть наказанными Госавтоинспекцией. Это создает дополнительное давление на уже сложную ситуацию в отрасли. Переход на общественный транспорт как альтернатива Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что россиянам следует пересесть на общественный транспорт. По его мнению, использование такси должно быть прерогативой обеспеченных людей, и уменьшение количества таксистов повысит безопасность на дорогах. Зенкевич в беседе с News.ru выразил мнение, что сервисы заказа такси играют ведущую роль в «отжимании денег у населения» и поддерживает новые требования как способ повышения безопасности на дорогах. Эксперт подчеркивает важность общественного транспорта для городской среды и для жителей, в то время как такси рассматривается как услуга для избранных. В частности, в «Яндекс такси» не ожидают оттока водителей после 1 сентября, когда вступят в силу новые требования по покупке полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 1 сентября только 25% водителей такси оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это новое требование вызвало обеспокоенность в отрасли, поскольку многие водители не успели адаптироваться к новым условиям. Новые условия для работы таксистов в России — в материале URA.RU. Перевозчики выражают опасения, что страховые компании находят предлоги, чтобы не продавать полисы таксистам. Новые правила предписывают включение автомобилей с полисом ОСГОП в реестр такси, а при его отсутствии — приостановление действия разрешения на перевозку, заявили в Совете по развитию такси, передает News.ru. Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» и Общественный совет по развитию такси обратились к Михаилу Мишустину с просьбой перенести дату вступления в силу нового закона, предлагая отсрочить его на несколько лет. С сентября водители такси в России столкнулись с обязательным условием оформления полиса ОСГОП для продолжения работы. Это страхование необходимо для защиты пассажиров, но чтобы его оформить, требуется специальное разрешение на работу в сфере таксомоторных перевозок. Валерий Корнеев, представляющий интересы таксопарков и индивидуальных водителей, указывает на сложности в получении необходимых документов. Он отмечает, что лишь небольшой процент самозанятых и около 60% водителей таксопарков имеют разрешение на работу, что делает лишь 25% водителей полностью легализованными. Корнеев в беседе с «Известиями» подчеркнул, что для самозанятых особенно трудно выполнить требования закона, такие как покраска автомобиля в определенный цвет и наличие путевого листа с отметками о проверках. Проблема усугубляется отсутствием инфраструктуры, которая позволила бы удовлетворить эти условия. Без оформленного полиса ОСГОП и разрешения на работу таксисты подвергаются риску быть наказанными Госавтоинспекцией. Это создает дополнительное давление на уже сложную ситуацию в отрасли. Автоэксперт Иван Зенкевич считает, что россиянам следует пересесть на общественный транспорт. По его мнению, использование такси должно быть прерогативой обеспеченных людей, и уменьшение количества таксистов повысит безопасность на дорогах. Зенкевич в беседе с News.ru выразил мнение, что сервисы заказа такси играют ведущую роль в «отжимании денег у населения» и поддерживает новые требования как способ повышения безопасности на дорогах. Эксперт подчеркивает важность общественного транспорта для городской среды и для жителей, в то время как такси рассматривается как услуга для избранных. В частности, в «Яндекс такси» не ожидают оттока водителей после 1 сентября, когда вступят в силу новые требования по покупке полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП).