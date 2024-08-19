Курганские медики заявили, что в морге больницы перестали делать вскрытия

20 августа 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

В курганском морге перестали делать вскрытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганские медики заявили, что в морге инфекционной больнице перестали делать вскрытия, при этом сотрудникам продолжают платить высокие зарплаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из медицинской сферы. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что патологоанатомического отделение работает по потребности. «При инфекционной больнице был создан морг и трудоустроены специалисты из областной больницы. Если ранее вскрытия проводили, то сейчас перестали. При этом высокие зарплаты сотрудники морга продолжают получать. По сути патологоанатомического отделение не функционирует, а только тянет электроэнергию и создает дополнительные расходы для больницы», — сообщил инсайдер. В депздраве региона в ответе на запрос URA.RU сообщили, что модульное здание патологоанатомического отделения было приобретено в период пандемии и предназначено для вскрытия тел инфицированных особо опасными инфекциями. «Лицензия на любой вид медицинской деятельности предоставляется при выполнении следующих требований: помещение, оборудование и персонал, имеющего соответствующее образования. Модульное здание патологоанатомического отделения осуществляет свою деятельность согласно потребности», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганских округах закрыли несколько моргов при больницах из-за аварийного состояния помещений. В областном депздраве заявляли, что вскрытия производятся только в нескольких патологоанатомах в Кургане и Шадринске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские медики заявили, что в морге инфекционной больнице перестали делать вскрытия, при этом сотрудникам продолжают платить высокие зарплаты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из медицинской сферы. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что патологоанатомического отделение работает по потребности. «При инфекционной больнице был создан морг и трудоустроены специалисты из областной больницы. Если ранее вскрытия проводили, то сейчас перестали. При этом высокие зарплаты сотрудники морга продолжают получать. По сути патологоанатомического отделение не функционирует, а только тянет электроэнергию и создает дополнительные расходы для больницы», — сообщил инсайдер. В депздраве региона в ответе на запрос URA.RU сообщили, что модульное здание патологоанатомического отделения было приобретено в период пандемии и предназначено для вскрытия тел инфицированных особо опасными инфекциями. «Лицензия на любой вид медицинской деятельности предоставляется при выполнении следующих требований: помещение, оборудование и персонал, имеющего соответствующее образования. Модульное здание патологоанатомического отделения осуществляет свою деятельность согласно потребности», — прокомментировали в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганских округах закрыли несколько моргов при больницах из-за аварийного состояния помещений. В областном депздраве заявляли, что вскрытия производятся только в нескольких патологоанатомах в Кургане и Шадринске.