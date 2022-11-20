В Курганской области вскрытия тел проводят только в трех медучреждениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с аварийным состоянием в округах Курганской области закрыли помещения моргов в медицинских организациях. Вскрытие умерших пациентов теперь проводят только в трех учреждениях. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Курганской области в ответе на запрос. Ранее фотографии районных моргов были опубликованы в telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс».

«Помещения моргов в медицинских организациях на фото, опубликованных в telegram-канале „Тинто Брасс“, были в разные годы признаны комиссией аварийными и не использовались по назначению», — отмечают в пресс-службе. По данным властей, пациентов, умерших в округах области, чаще всего доставляют для вскрытия в Курганское областное патологоанатомическое бюро (КОПАБ) согласно маршрутизации.

В пресс-службе отмечают, что вскрытия умерших производится патологоанатом при смерти пациента в медорганизации или судебно-медицинским экспертом при насильственной смерти или подозрении на нее. Всего в области проводятся вскрытия только в трех организациях. Помимо КОПАБ вскрытия проводят в одной медорганизации в Кургане и одной в Шадринске, названия учреждений в пресс-службе правительства не сообщили.

До этого telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс» сообщал, что в патологоанатомическом бюро остались работать только три специалиста. Данную информацию позже опровергли в департаменте здравоохранения Курганской области. После этого telegram-канал опубликовал снимки районных моргов, где медики якобы не хотят работать. По словам автора канал, в одном из моргов провалилась крыша, в другом — нет отопления, света и канализации, в нескольких помещениях нет вентиляции.

Ранее URA.RU писало, что, по данным областного департамента здравоохранения, за последние десять лет в Курганской области не был закрыт ни один морг. В этом году в регионе открыли два модульных в Шадринском округе и Курганской областной инфекционной больнице.

Состояние морга в Шумихе Фото: telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс»

Состояние морга в Макушино Фото: telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс»

Аварийное состояние морга в Звериноголовском округе Фото: telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс»

Состояние здания морга в Мокроусово Фото: telegram-канал «Тинто Корнеевич Брасс»