«Готов служить»: Илон Маск иронично объявил о верности Трампу

20 августа 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «готов служить» стране Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск «готов служить» стране в случае избрания его на пост советника кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом предприниматель иронично заявил в своей социальной сети. «Готов служить», — написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Также в публикации присутствует фотография предпринимателя у трибуны «Департамента правительственной организации». Аббревиатура этого названия: DOGE, название криптовалюты, которую продвигал Маск. Ранее Маск поддержал Трампа в его предвыборной борьбе после покушения на кандидата. Также предприниматель взял интервью у экс-президента, которое, по заявлению Маска, набрало более одного миллиарда просмотров. Выборы нового президента пройдут в США 5 ноября 2024 года. Трамп заявил, что предложит Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае своей победы, если тот будет готов заниматься административной деятельностью. Об этом сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск «готов служить» стране в случае избрания его на пост советника кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом предприниматель иронично заявил в своей социальной сети. «Готов служить», — написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Также в публикации присутствует фотография предпринимателя у трибуны «Департамента правительственной организации». Аббревиатура этого названия: DOGE, название криптовалюты, которую продвигал Маск. Ранее Маск поддержал Трампа в его предвыборной борьбе после покушения на кандидата. Также предприниматель взял интервью у экс-президента, которое, по заявлению Маска, набрало более одного миллиарда просмотров. Выборы нового президента пройдут в США 5 ноября 2024 года. Трамп заявил, что предложит Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае своей победы, если тот будет готов заниматься административной деятельностью. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».