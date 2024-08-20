«Готов служить»: Илон Маск иронично объявил о верности Трампу

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «готов служить» стране Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск «готов служить» стране в случае избрания его на пост советника кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом предприниматель иронично заявил в своей социальной сети.

«Готов служить», — написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Также в публикации присутствует фотография предпринимателя у трибуны «Департамента правительственной организации». Аббревиатура этого названия: DOGE, название криптовалюты, которую продвигал Маск.

Ранее Маск поддержал Трампа в его предвыборной борьбе после покушения на кандидата. Также предприниматель взял интервью у экс-президента, которое, по заявлению Маска, набрало более одного миллиарда просмотров.

Выборы нового президента пройдут в США 5 ноября 2024 года. Трамп заявил, что предложит Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае своей победы, если тот будет готов заниматься административной деятельностью. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск «готов служить» стране в случае избрания его на пост советника кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом предприниматель иронично заявил в своей социальной сети. «Готов служить», — написал Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Также в публикации присутствует фотография предпринимателя у трибуны «Департамента правительственной организации». Аббревиатура этого названия: DOGE, название криптовалюты, которую продвигал Маск. Ранее Маск поддержал Трампа в его предвыборной борьбе после покушения на кандидата. Также предприниматель взял интервью у экс-президента, которое, по заявлению Маска, набрало более одного миллиарда просмотров. Выборы нового президента пройдут в США 5 ноября 2024 года. Трамп заявил, что предложит Маску место в президентском кабинете или позицию консультанта в случае своей победы, если тот будет готов заниматься административной деятельностью. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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