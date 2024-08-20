20 августа 2024

Психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе. Инфографика

Психолог Борщенко: родителям нужно говорить ребенку о позитивных сторонах школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Для ребенка первый учебный год может оказаться тяжелым
Для ребенка первый учебный год может оказаться тяжелым Фото:

Родителей ЯНАО беспокоит психологическая готовность ребенка к школе — к началу обучения он должен быть физически готов выдержать длительный урок, а также слушать учителя и выполнять его задания. Семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказала, как родителям объяснить детям, зачем тем ходить в школу, — подробнее читайте в материале URA.RU.

Собеседница пояснила: при подготовке первоклассника к школе родители сами могут испытать тревогу из-за того, что имеют дефицит информации и не знают, что необходимо ребенку в школе, какая у него будет форма и как будет организован первый день учебы. Для этого учителя проводят родительские собрания, на которых знакомят мам и пап со школой.

Чтобы наладить отношения, учителя также используют всевозможные опросники родителей и анализируют карты психологической готовности ребенка к школе, принесенные родителями из детского сада. Сам родитель тоже может поговорить с учителем и рассказать об особенностях своего ребенка, если посчитает нужным.

«С ребенком также важно разговаривать о школе, причем необходимо говорить о ней в позитивном ключе. Важно рассказать ему о возможностях узнавать что-то новое и найти новых друзей. Также необходимо рассказать ему о школьных правилах», — отметила Оксана Борщенко

Как понять, что ребенок готов к школе?

Оксана Борщенко напомнила, чтобы в школе не возникло проблем к первому классу у ребенка должна быть развита мелкая моторика, должна присутствовать общая слаженность движений и отсутствовать грубые нарушения речи. Также первоклассник должен уметь поддерживать доброжелательные отношения со сверстниками. Подробнее в инфографике URA.RU.

Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Фото:
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Фото:
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Фото:
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Фото:
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Инфографика: почему ребенок может отставать в учебе
Фото:

Если же ребенок по всем составляющим готов к школе, то его привыкание к новым условиям жизни пройдет спокойно в период до трех месяцев. Но если есть нюансы и сложности, то необходимо обращаться за помощью к учителю, школьному психологу или логопеду.

Как поощрять обучение ребенка в школе?

«Нельзя покупать пятерки и четверки за деньги. Это ведет к тому, что ребенок начинает учиться ради оценки любой ценой — тогда знания уже становятся не важны, а пятерку можно выпросить угрозой, истерикой или другой манипуляцией», — объяснила Борщенко.

Однако важно поощрять и мотивировать первоклассников и подростков к дальнейшей учебе. О том, как это правильно делать, — читайте в инфографике URA.RU.

Инфографика: как поощрять учебу ребенка
Инфографика: как поощрять учебу ребенка
Фото:

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Родителей ЯНАО беспокоит психологическая готовность ребенка к школе — к началу обучения он должен быть физически готов выдержать длительный урок, а также слушать учителя и выполнять его задания. Семейный системный психолог Оксана Борщенко рассказала, как родителям объяснить детям, зачем тем ходить в школу, — подробнее читайте в материале URA.RU. Собеседница пояснила: при подготовке первоклассника к школе родители сами могут испытать тревогу из-за того, что имеют дефицит информации и не знают, что необходимо ребенку в школе, какая у него будет форма и как будет организован первый день учебы. Для этого учителя проводят родительские собрания, на которых знакомят мам и пап со школой. Чтобы наладить отношения, учителя также используют всевозможные опросники родителей и анализируют карты психологической готовности ребенка к школе, принесенные родителями из детского сада. Сам родитель тоже может поговорить с учителем и рассказать об особенностях своего ребенка, если посчитает нужным. Как понять, что ребенок готов к школе? Оксана Борщенко напомнила, чтобы в школе не возникло проблем к первому классу у ребенка должна быть развита мелкая моторика, должна присутствовать общая слаженность движений и отсутствовать грубые нарушения речи. Также первоклассник должен уметь поддерживать доброжелательные отношения со сверстниками. Подробнее в инфографике URA.RU. Если же ребенок по всем составляющим готов к школе, то его привыкание к новым условиям жизни пройдет спокойно в период до трех месяцев. Но если есть нюансы и сложности, то необходимо обращаться за помощью к учителю, школьному психологу или логопеду. Как поощрять обучение ребенка в школе? Однако важно поощрять и мотивировать первоклассников и подростков к дальнейшей учебе. О том, как это правильно делать, — читайте в инфографике URA.RU.
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