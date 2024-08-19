Тюменский стример в прямом эфире обматерил сотрудников ГИБДД. Видео

20 августа 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Стример обматерил сотрудников ГИБДД, которые ранее поймали его пьяным за рулем Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стример Александр Блинов в ходе прямого эфира оскорбил тюменских сотрудников ГИБДД. Видео было опубликовано на одной из платформ для проведения трансляций. Ранее этот мужчина был задержан за пьяную езду, вычислили его как раз благодаря его стримам. «Я сказал свое мнение. Все ГИБДД Тюменской области — вы просто ******», — заявил стример Александр Блинов. Ранее стример был задержан за нетрезвое вождение. Его местоположение сотрудники ГИБДД узнали именно благодаря прямым эфирам. В скором времени мужчину ждет суд по составленному на него административному материалу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стример Александр Блинов в ходе прямого эфира оскорбил тюменских сотрудников ГИБДД. Видео было опубликовано на одной из платформ для проведения трансляций. Ранее этот мужчина был задержан за пьяную езду, вычислили его как раз благодаря его стримам. «Я сказал свое мнение. Все ГИБДД Тюменской области — вы просто ******», — заявил стример Александр Блинов. Ранее стример был задержан за нетрезвое вождение. Его местоположение сотрудники ГИБДД узнали именно благодаря прямым эфирам. В скором времени мужчину ждет суд по составленному на него административному материалу.