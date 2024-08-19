19 августа 2024

У дилеров китайских авто в ХМАО заметили дефицит запчастей

© Служба новостей «URA.RU»
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Запчасти клиентам приходится ждать под заказ по несколько месяцев
Запчасти клиентам приходится ждать под заказ по несколько месяцев Фото:

У автомобильных дилеров китайских машин в ХМАО стали появляться проблемы с поставками комплектующих. Отдельные запчасти для гарантийного ремонта клиентам приходится ждать под заказ по несколько месяцев, рассказал URA.RU источник в сфере югорского автобизнеса.

«Знакомый купил новый автомобиль у дилера. Он ударил рулевую рейку и сейчас не может на ней ездить. А у продавца [по гарантийному ремонту] нужно ждать ее четыре месяца. Чтобы купить ее самостоятельно, нужно заплатить крупную сумму. Сами понимаете, что такое на четыре месяца остаться без машины», — поясняет собеседник.

По словам другого источника, ряд запчастей дилеры не закупают большими партиями, поэтому могут случаться подобные сбои. Однако преимущественно сроки гарантийного ремонта в салонах на порядок ниже.

Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С. Тенденция связана с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.

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У автомобильных дилеров китайских машин в ХМАО стали появляться проблемы с поставками комплектующих. Отдельные запчасти для гарантийного ремонта клиентам приходится ждать под заказ по несколько месяцев, рассказал URA.RU источник в сфере югорского автобизнеса. «Знакомый купил новый автомобиль у дилера. Он ударил рулевую рейку и сейчас не может на ней ездить. А у продавца [по гарантийному ремонту] нужно ждать ее четыре месяца. Чтобы купить ее самостоятельно, нужно заплатить крупную сумму. Сами понимаете, что такое на четыре месяца остаться без машины», — поясняет собеседник. По словам другого источника, ряд запчастей дилеры не закупают большими партиями, поэтому могут случаться подобные сбои. Однако преимущественно сроки гарантийного ремонта в салонах на порядок ниже. Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С. Тенденция связана с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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