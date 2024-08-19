У дилеров китайских авто в ХМАО заметили дефицит запчастей

У автомобильных дилеров китайских машин в ХМАО стали появляться проблемы с поставками комплектующих. Отдельные запчасти для гарантийного ремонта клиентам приходится ждать под заказ по несколько месяцев, рассказал URA.RU источник в сфере югорского автобизнеса.
«Знакомый купил новый автомобиль у дилера. Он ударил рулевую рейку и сейчас не может на ней ездить. А у продавца [по гарантийному ремонту] нужно ждать ее четыре месяца. Чтобы купить ее самостоятельно, нужно заплатить крупную сумму. Сами понимаете, что такое на четыре месяца остаться без машины», — поясняет собеседник.
По словам другого источника, ряд запчастей дилеры не закупают большими партиями, поэтому могут случаться подобные сбои. Однако преимущественно сроки гарантийного ремонта в салонах на порядок ниже.
Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть импортные автомобили классов В и С. Тенденция связана с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.
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