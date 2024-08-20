ВСУ остановлены в Курской области, завершение СВО близится: что еще говорил Алаудинов

Алаудинов: бои в Курской области завершатся вместе с СВО через 2-3 месяца

20 августа 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов заявил, что в Курской области ВС РФ остановили украинских боевиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ остановлены по всей Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Также, по его словам, бои в Курской области продлятся 2-3 месяца и завершат спецоперацию. О том, что еще говорил Алаудинов — в материале URA.RU. Продвижение ВСУ в Судже остановлено Российские военные остановили продвижение украинских военнослужащих в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов. ВСУ остановлены в Курской области На всей территории Курской области ВС РФ остановили ВСУ. Основные украинские ресурсы уничтожены. По словам Алаудинова, сейчас населенные пункты зачищают от украинских бойцов. Бои в Курской области завершат СВО Боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Такое мнение выразил Апти Алаудинов. «Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал командир «Ахмата» в разговоре с журналистом Лу Юйгуану. Среди наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО Военнослужащие подразделений НАТО присоединились к иностранным наемникам ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов. ВСУ расстреливали мирных жителей Алаудинов получил фотографии, на которых показаны расстрелянные в упор мирные жители Курской области. По его словам, за каждого убитого ВС РФ отомстят. Он также принес соболезнования родным погибших. Кроме того, ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. «Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — написал Алаудинов в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ остановлены по всей Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Также, по его словам, бои в Курской области продлятся 2-3 месяца и завершат спецоперацию. О том, что еще говорил Алаудинов — в материале URA.RU. Российские военные остановили продвижение украинских военнослужащих в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов. На всей территории Курской области ВС РФ остановили ВСУ. Основные украинские ресурсы уничтожены. По словам Алаудинова, сейчас населенные пункты зачищают от украинских бойцов. Боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Такое мнение выразил Апти Алаудинов. «Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал командир «Ахмата» в разговоре с журналистом Лу Юйгуану. Военнослужащие подразделений НАТО присоединились к иностранным наемникам ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов. Алаудинов получил фотографии, на которых показаны расстрелянные в упор мирные жители Курской области. По его словам, за каждого убитого ВС РФ отомстят. Он также принес соболезнования родным погибших. Кроме того, ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. «Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.