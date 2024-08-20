ВСУ остановлены в Курской области, завершение СВО близится: что еще говорил Алаудинов

ВСУ остановлены по всей Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Также, по его словам, бои в Курской области продлятся 2-3 месяца и завершат спецоперацию. О том, что еще говорил Алаудинов — в материале URA.RU.
Продвижение ВСУ в Судже остановлено
Российские военные остановили продвижение украинских военнослужащих в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов.
ВСУ остановлены в Курской области
На всей территории Курской области ВС РФ остановили ВСУ. Основные украинские ресурсы уничтожены. По словам Алаудинова, сейчас населенные пункты зачищают от украинских бойцов.
Бои в Курской области завершат СВО
Боевые действия в Курской области продлятся два-три месяца и завершат спецоперацию. Такое мнение выразил Апти Алаудинов. «Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — сказал командир «Ахмата» в разговоре с журналистом Лу Юйгуану.
Среди наемников ВСУ в Курской области есть военные НАТО
Военнослужащие подразделений НАТО присоединились к иностранным наемникам ВСУ в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал Алаудинов.
ВСУ расстреливали мирных жителей
Алаудинов получил фотографии, на которых показаны расстрелянные в упор мирные жители Курской области. По его словам, за каждого убитого ВС РФ отомстят. Он также принес соболезнования родным погибших.
Кроме того, ВСУ использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве живого щита. «Детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — написал Алаудинов в своем telegram-канале.
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