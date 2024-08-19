19 августа 2024

Алаудинов: в Курской области ВСУ создали живой щит из детей

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины заняли первый этаж детского дома в Курской области и использовали детей и преподавателей в качестве «живого щита». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале.

Также он рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями. Он отметил, что выражает соболезнования всем близким этих людей.

Эвакуация в приграничных районах идет круглосуточно. За сутки из приграничных районов Курской области выехали более 800 человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вылазка ВСУ в Курской области устроили из-за медлительности Запада по поставкам оружия. Президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе по гражданским объектам. Он заявил, что Россия даст достойный ответ на эти действия.

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Вооруженные силы Украины заняли первый этаж детского дома в Курской области и использовали детей и преподавателей в качестве «живого щита». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Также он рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями. Он отметил, что выражает соболезнования всем близким этих людей. Эвакуация в приграничных районах идет круглосуточно. За сутки из приграничных районов Курской области выехали более 800 человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вылазка ВСУ в Курской области устроили из-за медлительности Запада по поставкам оружия. Президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе по гражданским объектам. Он заявил, что Россия даст достойный ответ на эти действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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