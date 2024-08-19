Алаудинов: в Курской области ВСУ создали живой щит из детей

20 августа 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины заняли первый этаж детского дома в Курской области и использовали детей и преподавателей в качестве «живого щита». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Также он рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями. Он отметил, что выражает соболезнования всем близким этих людей. Эвакуация в приграничных районах идет круглосуточно. За сутки из приграничных районов Курской области выехали более 800 человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вылазка ВСУ в Курской области устроили из-за медлительности Запада по поставкам оружия. Президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе по гражданским объектам. Он заявил, что Россия даст достойный ответ на эти действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины заняли первый этаж детского дома в Курской области и использовали детей и преподавателей в качестве «живого щита». Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит. Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — сообщил Алаудинов в своем telegram-канале. Также он рассказал о кадрах с расстрелянными в упор мирными жителями. Он отметил, что выражает соболезнования всем близким этих людей. Эвакуация в приграничных районах идет круглосуточно. За сутки из приграничных районов Курской области выехали более 800 человек. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вылазка ВСУ в Курской области устроили из-за медлительности Запада по поставкам оружия. Президент России Владимир Путин обвинил киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе по гражданским объектам. Он заявил, что Россия даст достойный ответ на эти действия.