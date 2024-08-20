Алаудинов: ВСУ остановлены во всей Курской области

Российские военные остановили ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы России остановили украинские войска на всей территории Курской области, при этом их основные ресурсы уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что в данный момент идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.