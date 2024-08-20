Алаудинов: ВСУ остановлены во всей Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Российские военные остановили ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы России остановили украинские войска на всей территории Курской области, при этом их основные ресурсы уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что в данный момент идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы России остановили украинские войска на всей территории Курской области, при этом их основные ресурсы уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что в данный момент идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...