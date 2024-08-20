Армия и оружие Алаудинов: ВСУ остановлены во всей Курской области 20 августа 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + Российские военные остановили ВСУ в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы России остановили украинские войска на всей территории Курской области, при этом их основные ресурсы уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что в данный момент идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы России остановили украинские войска на всей территории Курской области, при этом их основные ресурсы уничтожены. Об этом РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. Он добавил, что в данный момент идет работа по зачистке населенных пунктов от ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям