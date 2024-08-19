Археологам не хватает людей для раскопок на нефтяных месторождениях в ХМАО

Археологи, исследующие древние поселения на нефтяных месторождениях в ХМАО, ведут дополнительный набор людей на раскопки. Организатор рассказал агентству URA.RU, что в археологических экспедициях не хватает людей.
«Летом в археологическую экспедицию устраивается много студентов, но к осени они отправляются на учебу. С середины августа людей остается мало, поэтому проводим дополнительный набор», — сообщил агентству организатор археологической экспедиции.
Археологи исследуют древние поселения на месторождениях нефтяных компаний ХМАО. Раскопки ведутся в Нефтеюганском районе на Тепловском месторождении, которое разрабатывает компания «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Также нужны люди для исследований на Унтыгейское месторождение в Сургутском районе. Лицензией на нефтедобывающий актив владеет «Унтыгейнефть» (дочерняя структура нефтяной компании «Нефтиса»).
Ранее URA.RU писало, что ученые Уральского отделения РАН нашли древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Археологи готовят документы для постановки памятника на учет в Госкультохрану ХМАО.
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