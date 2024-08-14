14 августа 2024

На месторождении «Сургутнефтегаза» в ХМАО нашли древнее поселение

В ХМАО археологи нашли нашли поселок древних людей на нефтяном месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
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Археологи нашли древнее поселение на месторождении "Сургутнефтегаза"
Археологи нашли древнее поселение на месторождении "Сургутнефтегаза" Фото:

Ученые Уральского отделения Российской академии наук нашли древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Археологи сообщили URA.RU, что возраст городища смогут определить после раскопок и подробного изучения найденных артефактов.

«В рамках договорных обязательств с нефтяной компанией „Сургутнефтегаз“ в 2024 году проводим разведочные работы в ХМАО. На территории Сургутского района в бассейне реки Вынга обнаружили новый объект культурного наследия. Это поселенческий комплекс, который предварительно датировали в широких хронологических рамках: неолит — Новое время. Точно будет известно после раскопок», — рассказала корреспонденту URA.RU научный сотрудник лаборатории археологии и исторической антропологии Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Наталья Турова.

В настоящее время ученые готовят документы для постановки археологического памятника на учет в Службе государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО. В этом сезоне археологи планируют обследовать территорию порядка трех тысяч гектаров в Сургутском и Белоярском районах. Они сотрудничают с «Сургутнефтегазом» шесть лет: исследуют территорию нефтяных месторождений до начала разведки и добычи нефти.

Ранее URA.RU писало, что археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения.

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Ученые Уральского отделения Российской академии наук нашли древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Археологи сообщили URA.RU, что возраст городища смогут определить после раскопок и подробного изучения найденных артефактов. «В рамках договорных обязательств с нефтяной компанией „Сургутнефтегаз“ в 2024 году проводим разведочные работы в ХМАО. На территории Сургутского района в бассейне реки Вынга обнаружили новый объект культурного наследия. Это поселенческий комплекс, который предварительно датировали в широких хронологических рамках: неолит — Новое время. Точно будет известно после раскопок», — рассказала корреспонденту URA.RU научный сотрудник лаборатории археологии и исторической антропологии Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Наталья Турова. В настоящее время ученые готовят документы для постановки археологического памятника на учет в Службе государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО. В этом сезоне археологи планируют обследовать территорию порядка трех тысяч гектаров в Сургутском и Белоярском районах. Они сотрудничают с «Сургутнефтегазом» шесть лет: исследуют территорию нефтяных месторождений до начала разведки и добычи нефти. Ранее URA.RU писало, что археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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