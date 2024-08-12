ФСБ задержала бойца ВСУ, который прибыл в Курскую область расстреливать мирных жителей

ФСБ: командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей за сопротивление
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Солдатам ВСУ дали приказ расстреливать мирных в Курской области, если те будут сопротивляться, уточнили в ФСБ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ФСБ задержала в Курской области украинского военнослужащего, который приехал в регион специально для того, чтобы расстреливать гражданских по приказу командования. Также он заявил о задаче дойти до Белгорода и Курска. Об этом сообщили в ведомстве.

«Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области. <…> На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте», — подчеркнули в службе. Сообщение передает РИА Новости.

Украинский военный также признался, что их бойцы занимались в российском регионе мародерством. Они старались унести все, что видят. Бои в Курской области между ВС РФ и ВСУ проходят с 6 августа. При этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что данные атаки являются бесперспективными.

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ФСБ задержала в Курской области украинского военнослужащего, который приехал в регион специально для того, чтобы расстреливать гражданских по приказу командования. Также он заявил о задаче дойти до Белгорода и Курска. Об этом сообщили в ведомстве. «Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области. <…> На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте», — подчеркнули в службе. Сообщение передает РИА Новости. Украинский военный также признался, что их бойцы занимались в российском регионе мародерством. Они старались унести все, что видят. Бои в Курской области между ВС РФ и ВСУ проходят с 6 августа. При этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что данные атаки являются бесперспективными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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