ФСБ задержала бойца ВСУ, который прибыл в Курскую область расстреливать мирных жителей

ФСБ: командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей за сопротивление

12 августа 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Солдатам ВСУ дали приказ расстреливать мирных в Курской области, если те будут сопротивляться, уточнили в ФСБ Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ФСБ задержала в Курской области украинского военнослужащего, который приехал в регион специально для того, чтобы расстреливать гражданских по приказу командования. Также он заявил о задаче дойти до Белгорода и Курска. Об этом сообщили в ведомстве. «Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области. <…> На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте», — подчеркнули в службе. Сообщение передает РИА Новости. Украинский военный также признался, что их бойцы занимались в российском регионе мародерством. Они старались унести все, что видят. Бои в Курской области между ВС РФ и ВСУ проходят с 6 августа. При этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что данные атаки являются бесперспективными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ задержала в Курской области украинского военнослужащего, который приехал в регион специально для того, чтобы расстреливать гражданских по приказу командования. Также он заявил о задаче дойти до Белгорода и Курска. Об этом сообщили в ведомстве. «Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области. <…> На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте», — подчеркнули в службе. Сообщение передает РИА Новости. Украинский военный также признался, что их бойцы занимались в российском регионе мародерством. Они старались унести все, что видят. Бои в Курской области между ВС РФ и ВСУ проходят с 6 августа. При этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что данные атаки являются бесперспективными.