ФСБ задержала в Курской области украинского военнослужащего, который приехал в регион специально для того, чтобы расстреливать гражданских по приказу командования. Также он заявил о задаче дойти до Белгорода и Курска. Об этом сообщили в ведомстве.
«Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области. <…> На допросе пленный сообщил, что им было приказано в случае сопротивления со стороны местного населения расстреливать всех на месте», — подчеркнули в службе. Сообщение передает РИА Новости.
Украинский военный также признался, что их бойцы занимались в российском регионе мародерством. Они старались унести все, что видят. Бои в Курской области между ВС РФ и ВСУ проходят с 6 августа. При этом экс-премьер-министр Украины Николай Азаров признался, что данные атаки являются бесперспективными.
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