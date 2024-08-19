19 августа 2024

Риелторы раскрыли, какие квартиры выгоднее покупать в Тюмени

АН «Этажи» : в Тюмени выгоднее всего приобретать многокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая низкая стоимость за квадратный метр - у многокомнатных квартир
Самая низкая стоимость за квадратный метр - у многокомнатных квартир Фото:

В Тюмени выгоднее всего приобретать многокомнатные квартиры. Там цена за квадратный метр гораздо ниже, чем у жилья другого формата. Такие данные предоставили аналитики АН «Этажи».

«В июле в Тюмени цена за квадратный метр многокомнатных квартир – 102 344 рубля. По сравнению с прошлым месяцем стоимость увеличилась на 3,28%», – указано в отчете риелторов.

При этом самый дорогой квадратный метр у однокомнатных квартир. Его средняя цена – 134 649 рублей. Средняя стоимость за квадратный метр жилья в Тюмени, по данным аналитиков, 121 732 рубля.

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В Тюмени выгоднее всего приобретать многокомнатные квартиры. Там цена за квадратный метр гораздо ниже, чем у жилья другого формата. Такие данные предоставили аналитики АН «Этажи». «В июле в Тюмени цена за квадратный метр многокомнатных квартир – 102 344 рубля. По сравнению с прошлым месяцем стоимость увеличилась на 3,28%», – указано в отчете риелторов. При этом самый дорогой квадратный метр у однокомнатных квартир. Его средняя цена – 134 649 рублей. Средняя стоимость за квадратный метр жилья в Тюмени, по данным аналитиков, 121 732 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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