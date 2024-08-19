Риелторы раскрыли, какие квартиры выгоднее покупать в Тюмени

Самая низкая стоимость за квадратный метр - у многокомнатных квартир
В Тюмени выгоднее всего приобретать многокомнатные квартиры. Там цена за квадратный метр гораздо ниже, чем у жилья другого формата. Такие данные предоставили аналитики АН «Этажи».
«В июле в Тюмени цена за квадратный метр многокомнатных квартир – 102 344 рубля. По сравнению с прошлым месяцем стоимость увеличилась на 3,28%», – указано в отчете риелторов.
При этом самый дорогой квадратный метр у однокомнатных квартир. Его средняя цена – 134 649 рублей. Средняя стоимость за квадратный метр жилья в Тюмени, по данным аналитиков, 121 732 рубля.
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