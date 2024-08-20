«Это ад для нас»: бойцы ВСУ просят эвакуировать их из Курской области

Алаудинов сообщил о перехваченных переговорах бойцов ВСУ под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Как перехваченные рации помогли бойцам ВС РФ застать ВСУ врасплох
Как перехваченные рации помогли бойцам ВС РФ застать ВСУ врасплох Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов поделился подробностями о перехвате переговоров с раций бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Они же не знают, хотя может и знают что у нас есть их рация, не могут их перепрошить. <...> Я выдаю наш секрет, что рация их у нас. Заезжает пикап для ротации, завозят личный состав, они только заезжают, но мы их взяли и „распетушили“. Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: „Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи“», — сообщает Алаудинов в видеообращении для telegram-канала.

Ранее URA.RU приводило главные заявления Алаудинова о ситуации в Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России сообщил об остановке сил ВСУ в регионе.

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Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов поделился подробностями о перехвате переговоров с раций бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Они же не знают, хотя может и знают что у нас есть их рация, не могут их перепрошить. <...> Я выдаю наш секрет, что рация их у нас. Заезжает пикап для ротации, завозят личный состав, они только заезжают, но мы их взяли и „распетушили“. Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: „Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи“», — сообщает Алаудинов в видеообращении для telegram-канала. Ранее URA.RU приводило главные заявления Алаудинова о ситуации в Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России сообщил об остановке сил ВСУ в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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