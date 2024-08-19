19 августа 2024

Жительница ХМАО насмерть сбила ребенка. Видео

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Жительница Нефтеюганска насмерть сбила ребенка
Жительница Нефтеюганска насмерть сбила ребенка Фото:

В Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«В микрорайоне 16А произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем Changan, совершила наезд на ребенка 2016 года рождения, который, по предварительным данным, двигался на самокате по пешеходному переходу», — сообщает telegram-канал ведомства.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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В Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «В микрорайоне 16А произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем Changan, совершила наезд на ребенка 2016 года рождения, который, по предварительным данным, двигался на самокате по пешеходному переходу», — сообщает telegram-канал ведомства. Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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