В Нефтеюганске женщина за рулем автомобиля Changan сбила ребенка 2016 года рождения, который ехал на электросамокате. Он полученных травм несовершеннолетний скончался на месте, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В микрорайоне 16А произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. Женщина 1962 года рождения, управляя автомобилем Changan, совершила наезд на ребенка 2016 года рождения, который, по предварительным данным, двигался на самокате по пешеходному переходу», — сообщает telegram-канал ведомства.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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