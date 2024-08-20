Евгений Шишов погиб, защищая Родину: кем был актер, погибший под Курском

В Курской области в боях с ВСУ погиб российский актер Евгений Шишов. По большей части он снимался в сериалах от телеканала НТВ. Наиболее известные из них — «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Канцелярская крыса» и другие. URA.RU рассказывает подробнее о биографии Шишова, который боролся с украинскими силами под позывным STALKER.
Брутальный персонаж
Известно, что Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года в Выборге Ленинградской области. Сниматься в кино он начал в 2015 году. В кинематографе он чаще всего воплощал образы сильных и мужественных персонажей. За время своей карьеры Евгений успел сняться в 19 проектах среди которых наиболее известные: «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение», «Невский», «Крепкие орешки», «Магистраль». Последняя роль актера была в мини-сериале «Пока идут часы» 2023-го года.
Из киношного героя — в реальные
В феврале 42-летний актер решил сделать паузу в актерской карьере. Он решил для себя, что хочет принести реальную пользу людям в качестве защитника родины. Поэтому он добровольцем ушел в зону спецоперации на Украине. Для себя он решил выбрать позывной STALKER. Как рассказал друг погибшего актера Алексей Шашин, тот всегда старался приходить на помощь нуждающимся.
«Мы снимались вместе в кино. Он обалденный товарищ. У меня слов нет. Что-то попросишь — поможет и все сделает», — рассказал Алексей Шашин о погибшем товарище.
Патриот и защитник
Как рассказал Алексей Шашин, его друг перестал выходить на связь 2 августа, за несколько дней до вторжения ВСУ в Курскую область. Однако известно, что с самого начала активных боевых действий в приграничном регионе Евгений Шишов сражался за свою страну, сдерживая натиск ВСУ вглубь региона. Последнее же публичное сообщение было опубликовано 31 июля. Тогда он пожелал всем хорошего настроения. «Всем джамбо!» — писал он.
Спустя почти две недели с начала украинского вторжения Евгений при попытке сдержать вражеский натиск получил осколочное ранение. Он скончался при транспортировке в госпиталь. У мужчины осталась жена и пятнадцатилетняя дочь. Сейчас тело Евгения находится в Белгороде. Боевые товарищи запомнили Шишова как настоящего патриота своей родины.
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