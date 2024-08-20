Евгений Шишов погиб, защищая Родину: кем был актер, погибший под Курском

В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов

20 августа 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Евгений Шишов, игравший в сериалах брутальных персонажей, погиб, защищая свою страну Фото: vk.com / Евгений Шишов новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области в боях с ВСУ погиб российский актер Евгений Шишов. По большей части он снимался в сериалах от телеканала НТВ. Наиболее известные из них — «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Канцелярская крыса» и другие. URA.RU рассказывает подробнее о биографии Шишова, который боролся с украинскими силами под позывным STALKER. Брутальный персонаж Известно, что Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года в Выборге Ленинградской области. Сниматься в кино он начал в 2015 году. В кинематографе он чаще всего воплощал образы сильных и мужественных персонажей. За время своей карьеры Евгений успел сняться в 19 проектах среди которых наиболее известные: «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение», «Невский», «Крепкие орешки», «Магистраль». Последняя роль актера была в мини-сериале «Пока идут часы» 2023-го года. Евгений Шишов участвует добровольцем в СВО с февраля 2024 года Фото: vk.com / Евгений Шишов Из киношного героя — в реальные В феврале 42-летний актер решил сделать паузу в актерской карьере. Он решил для себя, что хочет принести реальную пользу людям в качестве защитника родины. Поэтому он добровольцем ушел в зону спецоперации на Украине. Для себя он решил выбрать позывной STALKER. Как рассказал друг погибшего актера Алексей Шашин, тот всегда старался приходить на помощь нуждающимся. «Мы снимались вместе в кино. Он обалденный товарищ. У меня слов нет. Что-то попросишь — поможет и все сделает», — рассказал Алексей Шашин о погибшем товарище. Патриот и защитник Как рассказал Алексей Шашин, его друг перестал выходить на связь 2 августа, за несколько дней до вторжения ВСУ в Курскую область. Однако известно, что с самого начала активных боевых действий в приграничном регионе Евгений Шишов сражался за свою страну, сдерживая натиск ВСУ вглубь региона. Последнее же публичное сообщение было опубликовано 31 июля. Тогда он пожелал всем хорошего настроения. «Всем джамбо!» — писал он. Евгений Шишов запомнился сослуживцам настоящим патриотом и защитником родины Фото: vk.com / Евгений Шишов Спустя почти две недели с начала украинского вторжения Евгений при попытке сдержать вражеский натиск получил осколочное ранение. Он скончался при транспортировке в госпиталь. У мужчины осталась жена и пятнадцатилетняя дочь. Сейчас тело Евгения находится в Белгороде. Боевые товарищи запомнили Шишова как настоящего патриота своей родины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области в боях с ВСУ погиб российский актер Евгений Шишов. По большей части он снимался в сериалах от телеканала НТВ. Наиболее известные из них — «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Свои», «Канцелярская крыса» и другие. URA.RU рассказывает подробнее о биографии Шишова, который боролся с украинскими силами под позывным STALKER. Известно, что Евгений Шишов родился 28 февраля 1982 года в Выборге Ленинградской области. Сниматься в кино он начал в 2015 году. В кинематографе он чаще всего воплощал образы сильных и мужественных персонажей. За время своей карьеры Евгений успел сняться в 19 проектах среди которых наиболее известные: «Морские дьяволы», «Шеф. Возвращение», «Невский», «Крепкие орешки», «Магистраль». Последняя роль актера была в мини-сериале «Пока идут часы» 2023-го года. В феврале 42-летний актер решил сделать паузу в актерской карьере. Он решил для себя, что хочет принести реальную пользу людям в качестве защитника родины. Поэтому он добровольцем ушел в зону спецоперации на Украине. Для себя он решил выбрать позывной STALKER. Как рассказал друг погибшего актера Алексей Шашин, тот всегда старался приходить на помощь нуждающимся. Как рассказал Алексей Шашин, его друг перестал выходить на связь 2 августа, за несколько дней до вторжения ВСУ в Курскую область. Однако известно, что с самого начала активных боевых действий в приграничном регионе Евгений Шишов сражался за свою страну, сдерживая натиск ВСУ вглубь региона. Последнее же публичное сообщение было опубликовано 31 июля. Тогда он пожелал всем хорошего настроения. «Всем джамбо!» — писал он. Спустя почти две недели с начала украинского вторжения Евгений при попытке сдержать вражеский натиск получил осколочное ранение. Он скончался при транспортировке в госпиталь. У мужчины осталась жена и пятнадцатилетняя дочь. Сейчас тело Евгения находится в Белгороде. Боевые товарищи запомнили Шишова как настоящего патриота своей родины.