Прибывших на вызов сотрудников скорой помощи избил пьяный челябинец

В Челябинске на бригаду скорой медицинской помощи, прибывшую по вызову, напал нетрезвый мужчина. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.
«Когда бригада приехала на адрес, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Он напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки», — прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи регионального минздрава Александр Васильев.
Васильев также отметил, что сотрудники скорой помощи оснащены тревожной кнопкой для вызова наряда Росгвардии и проходят специальный инструктаж по предупреждению и действиям в конфликтных ситуациях. Он отметил, что нападения на медиков чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких, выразив надежду на ужесточение ответственности за такие действия. Согласно статистике, в 2023 году было совершено 60 нападений на сотрудников скорой помощи.
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