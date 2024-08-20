Прибывших на вызов сотрудников скорой помощи избил пьяный челябинец

В Челябинске нетрезвый мужчина напал на фельдшера скорой помощи

20 августа 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Приехавшие на вызов медики столкнулись с агрессивным мужчиной (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на бригаду скорой медицинской помощи, прибывшую по вызову, напал нетрезвый мужчина. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области. «Когда бригада приехала на адрес, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Он напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки», — прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи регионального минздрава Александр Васильев. Васильев также отметил, что сотрудники скорой помощи оснащены тревожной кнопкой для вызова наряда Росгвардии и проходят специальный инструктаж по предупреждению и действиям в конфликтных ситуациях. Он отметил, что нападения на медиков чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких, выразив надежду на ужесточение ответственности за такие действия. Согласно статистике, в 2023 году было совершено 60 нападений на сотрудников скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на бригаду скорой медицинской помощи, прибывшую по вызову, напал нетрезвый мужчина. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области. «Когда бригада приехала на адрес, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно. Он напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки», — прокомментировал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи регионального минздрава Александр Васильев. Васильев также отметил, что сотрудники скорой помощи оснащены тревожной кнопкой для вызова наряда Росгвардии и проходят специальный инструктаж по предупреждению и действиям в конфликтных ситуациях. Он отметил, что нападения на медиков чаще всего связаны с неадекватным состоянием пациентов или их близких, выразив надежду на ужесточение ответственности за такие действия. Согласно статистике, в 2023 году было совершено 60 нападений на сотрудников скорой помощи.