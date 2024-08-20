Под Челябинском продают завод по производству грибов. Скрин

В Сосновском районе Челябинской области продают завод по производству вешенок

21 августа 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Производство вешенок располагается в Кременкульском сельском поселении Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области за 27 миллионов рублей продают производство грибов вешенок. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, поселок Садовый. Пpоизвoдство рaботаeт c 2017 года. Общaя oтaпливaeмая площадь — 830 квадратных метров. Производствeнная мoщность — 200 килограммов в день», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также пояснил, что пищевое производство укомплектовано рабочим персоналом, который контролирует процесс и занимается закупом и сбытом. Причиной продажи является переезд собственника в другую страну. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске выставили на продажу за 200 миллионов рублей завод по изготовлению круп и комбикормoв. Мощность производственной линии позволяет выпускать до 100 тонн сырья в сутки. Производство грибов продают в Кременкульском сельском поселении Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/gotoviy_biznes/gotovyy_biznes._deystvuyuschee_pr-vo_gribov_3414830362 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосновском районе Челябинской области за 27 миллионов рублей продают производство грибов вешенок. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Сосновский район, Кременкульское сельское поселение, поселок Садовый. Пpоизвoдство рaботаeт c 2017 года. Общaя oтaпливaeмая площадь — 830 квадратных метров. Производствeнная мoщность — 200 килограммов в день», — сообщил продавец на сайте «Авито». Автор объявления также пояснил, что пищевое производство укомплектовано рабочим персоналом, который контролирует процесс и занимается закупом и сбытом. Причиной продажи является переезд собственника в другую страну. Как сообщало URA.RU ранее, в Копейске выставили на продажу за 200 миллионов рублей завод по изготовлению круп и комбикормoв. Мощность производственной линии позволяет выпускать до 100 тонн сырья в сутки.