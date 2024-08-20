Пермяки смогут летать напрямую в Гоа до конца марта 2025 года

Рейсы из Перми в Гоа будут выполняться один раз в 10-11 ночей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чартерные прямые авиарейсы из Перми в Гоа будут выполняться до конца марта 2025 года. Информация об этом содержится на сайте туроператора Anex tour.

«Полетная программа запланирована с конца ноября 2024 года по март 2025 года включительно. Вылеты из Перми будут производиться один раз в 10-11 ночей. Стоимость тура из Перми на двоих начинается от 151 тысячи рублей на 11 ночей», — сообщается на сайте туроператора.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767 или Boeing 757, рассказали корреспонденту URA.RU в авиакомпании Azur Air. Время в пути составит порядка семи часов. «Сейчас идет формирование окончательного варианта зимней программы полетов. По датам открытия рейсов лучше ориентироваться на данные туроператоров», — добавили в авиакомпании.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпания Azur Air запланировала чартерные перелеты из Перми в Гоа. Это следует из данных системы поиска туров и отелей Tourvisor.