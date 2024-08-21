В Челябинской и Свердловской областях построят АЭС

В Челябинской и Свердловской областях до 2042 года построят атомные электростанции. Соответствующий вывод можно сделать из проекта генсхемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Документ представлен на рассмотрение Минэнерго РФ.
«В России планируется строительство 11 новых атомных станций помимо существующих и строящихся. Новые АЭС планируют построить: в Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской областях, в Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, в Чукотском АО и в Якутии», — следует из документа, который имеется в распоряжении URA.RU.
До 2042 года мощность введенных энергоблоков АЭС составит 28,499 киловатт. Планы потребуют инвестиций более 41 триллиона рублей. Пик затрат предусмотрен на 2030-2040 годы.
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