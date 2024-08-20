Школьников челябинского поселка переводят на дистант из-за плохой дороги

21 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

дети не смогут доехать в школу из-за плохой дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Амурский Брединского района Челябинской области школьников планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой дороги. Об этом сообщила одна из мам учеников. «Нас хотят посадить на дистанционку из-за плохой дороги. Обращались к главе района, он ответил «будете на дистанционке сидеть», то же самое сказала сегодня директор школы, — рассказала местная жительница Бибигуль К. Родители уточнили, что из поселка 19 школьников должны попасть в образовательное учреждение соседнего поселка Калининский, который находится на расстоянии 12 километров. Протяженность плохого участка — всего около пяти километров. Сельчане отмечают, что не просят уложить асфальт, им будет достаточно, если дорогу засыпят щебенкой и выровняют для проезда транспорта. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что на этой дороге будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда. Работы производятся до конца сезона (до 1—15 октября). URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Брединского района и минобразования региона. К моменту публикации ответы на них не поступали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Амурский Брединского района Челябинской области школьников планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой дороги. Об этом сообщила одна из мам учеников. «Нас хотят посадить на дистанционку из-за плохой дороги. Обращались к главе района, он ответил «будете на дистанционке сидеть», то же самое сказала сегодня директор школы, — рассказала местная жительница Бибигуль К. Родители уточнили, что из поселка 19 школьников должны попасть в образовательное учреждение соседнего поселка Калининский, который находится на расстоянии 12 километров. Протяженность плохого участка — всего около пяти километров. Сельчане отмечают, что не просят уложить асфальт, им будет достаточно, если дорогу засыпят щебенкой и выровняют для проезда транспорта. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что на этой дороге будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда. Работы производятся до конца сезона (до 1—15 октября). URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Брединского района и минобразования региона. К моменту публикации ответы на них не поступали.