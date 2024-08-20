20 августа 2024

Школьников челябинского поселка переводят на дистант из-за плохой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, учебный класс, гимназия, класс, школьный класс, парта, каникулы, школа, перемена, дистанционное обучение, лицей
дети не смогут доехать в школу из-за плохой дороги Фото:

В поселке Амурский Брединского района Челябинской области школьников планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой дороги. Об этом сообщила одна из мам учеников.

«Нас хотят посадить на дистанционку из-за плохой дороги. Обращались к главе района, он ответил «будете на дистанционке сидеть», то же самое сказала сегодня директор школы, — рассказала местная жительница Бибигуль К. Родители уточнили, что из поселка 19 школьников должны попасть в образовательное учреждение соседнего поселка Калининский, который находится на расстоянии 12 километров. Протяженность плохого участка — всего около пяти километров.

Сельчане отмечают, что не просят уложить асфальт, им будет достаточно, если дорогу засыпят щебенкой и выровняют для проезда транспорта. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что на этой дороге будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда. Работы производятся до конца сезона (до 1—15 октября).

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Брединского района и минобразования региона. К моменту публикации ответы на них не поступали.

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В поселке Амурский Брединского района Челябинской области школьников планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой дороги. Об этом сообщила одна из мам учеников. «Нас хотят посадить на дистанционку из-за плохой дороги. Обращались к главе района, он ответил «будете на дистанционке сидеть», то же самое сказала сегодня директор школы, — рассказала местная жительница Бибигуль К. Родители уточнили, что из поселка 19 школьников должны попасть в образовательное учреждение соседнего поселка Калининский, который находится на расстоянии 12 километров. Протяженность плохого участка — всего около пяти километров. Сельчане отмечают, что не просят уложить асфальт, им будет достаточно, если дорогу засыпят щебенкой и выровняют для проезда транспорта. В пресс-службе регионального миндора уточнили, что на этой дороге будут выполняться работы по содержанию, предусмотренные госконтрактом, для обеспечения проезда. Работы производятся до конца сезона (до 1—15 октября). URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Брединского района и минобразования региона. К моменту публикации ответы на них не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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