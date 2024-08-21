Пожар на нефтебазе в Пролетарске тушат уже четвертый день

Пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область), случившийся из-за падения обломков сбитого БПЛА ВСУ, продолжается четвертый день. В его тушении задействованы 500 человек. Об этом сообщил представитель администрации района.
«Пожар продолжают тушить. Задействованы более 500 человек», — заявили в РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района. Число пострадавших выросло до 42, добавили в ТАСС.
На юго-востоке области 18 августа был сбит беспилотник ВСУ. Его обломки упали на территорию промскладов в Пролетарске. Загорелось дизтопливо, в городе ввели режим ЧС. К 20 августа пламя охватывало один гектар и 20 из 74 емкостей с топливом.
Пролетарцы помогают пожарным: собирают медикаменты, кормят. Местные жители передают, что в городе паники нет. «И медикаменты возили в пункт гуманитарной помощи и пирожки везли горячие», — передают слова пролетарцев в 360.ru.
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