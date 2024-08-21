Пожар на нефтебазе в Пролетарске тушат уже четвертый день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
В тушении пожара на пролетарской нефтебазе задействованы 500 человек, сообщил представитель администрации района Фото:

Пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область), случившийся из-за падения обломков сбитого БПЛА ВСУ, продолжается четвертый день. В его тушении задействованы 500 человек. Об этом сообщил представитель администрации района.

«Пожар продолжают тушить. Задействованы более 500 человек», — заявили в РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района. Число пострадавших выросло до 42, добавили в ТАСС.

Новость по теме
Что происходит в Пролетарске, где третий день горит нефтебаза

На юго-востоке области 18 августа был сбит беспилотник ВСУ. Его обломки упали на территорию промскладов в Пролетарске. Загорелось дизтопливо, в городе ввели режим ЧС. К 20 августа пламя охватывало один гектар и 20 из 74 емкостей с топливом.

Пролетарцы помогают пожарным: собирают медикаменты, кормят. Местные жители передают, что в городе паники нет. «И медикаменты возили в пункт гуманитарной помощи и пирожки везли горячие», — передают слова пролетарцев в 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар на нефтебазе в Пролетарске (Ростовская область), случившийся из-за падения обломков сбитого БПЛА ВСУ, продолжается четвертый день. В его тушении задействованы 500 человек. Об этом сообщил представитель администрации района. «Пожар продолжают тушить. Задействованы более 500 человек», — заявили в РИА Новости со ссылкой на представителя администрации района. Число пострадавших выросло до 42, добавили в ТАСС. На юго-востоке области 18 августа был сбит беспилотник ВСУ. Его обломки упали на территорию промскладов в Пролетарске. Загорелось дизтопливо, в городе ввели режим ЧС. К 20 августа пламя охватывало один гектар и 20 из 74 емкостей с топливом. Пролетарцы помогают пожарным: собирают медикаменты, кормят. Местные жители передают, что в городе паники нет. «И медикаменты возили в пункт гуманитарной помощи и пирожки везли горячие», — передают слова пролетарцев в 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...