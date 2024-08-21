Что происходит в Пролетарске, где третий день горит нефтебаза

На территории Пролетарского района Ростовской области 18 августа произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки беспилотников. На следующий день в городе ввели режим ЧС. Известно, что при тушении огня пострадал 41 пожарный. О том, что за нефтебаза вторые сутки горит в Пролетарске — в материале URA.RU.
Введение режима ЧС в Пролетарске из-за пожара на складах
В Пролетарске Ростовской области произошло ЧП: возник пожар на нефтебазе по причине падения украинских беспилотников. Огонь вспыхнул на промышленных складах, загорелось дизельное топливо.
В результате на официальном сайте администрации сообщили, что на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 19 августа введен режим ЧС. Отмечалось, что на месте постоянно находятся все службы экстренного реагирования.
Обстоятельства возгорания и меры по ликвидации пожара
Согласно официальным данным, пожар начался 18 августа и все еще продолжается. При этом сообщается, что угрозы распространения огня на близлежащие здания нет. Спасательные бригады активно работают над локализацией огня, привлекая к тушению пожарные поезда и самолеты Ил-76 МЧС России, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Кроме того, для организации работы и отдыха спасателей в Пролетарске развернули пункт временного размещения и организовано дежурство медицинских работников.
Число пострадавших и оказание медицинской помощи
19 августа стало известно, что число пострадавших при тушении пожара достигло 41 человека, 18 из которых были госпитализированы, а пятеро находятся в реанимации.
По последним данным губернатора, стационарную помощь в медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь.
Местная жительница Елена рассказала, что люди вынуждены бросать свои дома и уезжать на дачи из-за взрывов на местной нефтяной базе. Жители обеспокоены также и тем, что после их уезда на участках погибнут домашние животные и скот от выбросов продуктов горения нефти.
Что известно о нефтебазе
Официальные источники не раскрывают информацию о предприятии, ставшем эпицентром пожара. Однако на основе отчетов местных жителей и спутниковых изображений, предполагается, что огонь охватил территорию государственного предприятия под названием «Флагман», передает местный портал 161.ru.
Сведения о «Флагмане» в государственном реестре юридических лиц ограничены. Известно лишь, что учреждение имеет статус федерального казенного предприятия и занимается хранением и складированием товаров. Отсутствуют данные о лицах, учреждающих или руководящих этим предприятием.
Ранее, до конца 2022 года, на месте «Флагмана» функционировал комбинат «Кавказ», входивший в структуру Росрезерва. Согласно документам Пролетарского районного суда, переименование комбината произошло 31 марта 2023 года. По данным аналитического ресурса «Контур. Фокус», последним руководителем «Кавказа» был Виктор Литвиненко. На данный момент в онлайн-картах «Флагман» не отмечен.
Пролетарск — город в Ростовской области России. Население составляет около 18 тысяч человек. В городе функционирует несколько промышленных предприятий.
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