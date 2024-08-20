Стоматолог из ХМАО рассказала, чем опасно домашнее отбеливание зубов

Отбеливание эмали в домашних условиях может привести к ожогу десны, а в последствии — к потере зубов. Также навредить могут скайсы, покупные протезы и временные пломбы, которые продают на маркетплейсах. Об этом рассказала главный стоматолог ХМАО Валентина Казакова.
«Попытки отбелить зубы „на дому“ могут не дать желаемого результата, а взамен подарят ожог зубных нервов и тканей. Это риск потерять зубы насовсем. <…> Фейковые брекеты (скайсы) не помогут выровнять зубы, они способны травмировать губы и слизистую оболочку рта», — цитирует Казакову окружная клиническая больница Ханты-Мансийска на своем сайте.
Травмировать зубы могут и пломбы, материалы для которых продают в не специализированных онлайн-магазинах. Перекрытие кариеса без лечения грозит гнойным воспалением. А покупные протезы чреваты воспалением десны.
В 2023 году россияне начали скупать на маркетплейсах материалы для самодельных пломб. Этот способ помогал им дешево скрыть дефект зубов. А спустя год у молодежи появился тренд на декоративные брекеты, которые также продаются в онлайн-магазинах.
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