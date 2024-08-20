20 августа 2024

Стоматолог из ХМАО рассказала, чем опасно домашнее отбеливание зубов

Стоматолог из ХМАО Казакова: домашнее отбеливание эмали грозит потерей зубов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Домашнее отбеливание эмали может привести к потере зубов
Домашнее отбеливание эмали может привести к потере зубов Фото:

Отбеливание эмали в домашних условиях может привести к ожогу десны, а в последствии — к потере зубов. Также навредить могут скайсы, покупные протезы и временные пломбы, которые продают на маркетплейсах. Об этом рассказала главный стоматолог ХМАО Валентина Казакова.

«Попытки отбелить зубы „на дому“ могут не дать желаемого результата, а взамен подарят ожог зубных нервов и тканей. Это риск потерять зубы насовсем. <…> Фейковые брекеты (скайсы) не помогут выровнять зубы, они способны травмировать губы и слизистую оболочку рта», — цитирует Казакову окружная клиническая больница Ханты-Мансийска на своем сайте.

Травмировать зубы могут и пломбы, материалы для которых продают в не специализированных онлайн-магазинах. Перекрытие кариеса без лечения грозит гнойным воспалением. А покупные протезы чреваты воспалением десны.

В 2023 году россияне начали скупать на маркетплейсах материалы для самодельных пломб. Этот способ помогал им дешево скрыть дефект зубов. А спустя год у молодежи появился тренд на декоративные брекеты, которые также продаются в онлайн-магазинах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отбеливание эмали в домашних условиях может привести к ожогу десны, а в последствии — к потере зубов. Также навредить могут скайсы, покупные протезы и временные пломбы, которые продают на маркетплейсах. Об этом рассказала главный стоматолог ХМАО Валентина Казакова. «Попытки отбелить зубы „на дому“ могут не дать желаемого результата, а взамен подарят ожог зубных нервов и тканей. Это риск потерять зубы насовсем. <…> Фейковые брекеты (скайсы) не помогут выровнять зубы, они способны травмировать губы и слизистую оболочку рта», — цитирует Казакову окружная клиническая больница Ханты-Мансийска на своем сайте. Травмировать зубы могут и пломбы, материалы для которых продают в не специализированных онлайн-магазинах. Перекрытие кариеса без лечения грозит гнойным воспалением. А покупные протезы чреваты воспалением десны. В 2023 году россияне начали скупать на маркетплейсах материалы для самодельных пломб. Этот способ помогал им дешево скрыть дефект зубов. А спустя год у молодежи появился тренд на декоративные брекеты, которые также продаются в онлайн-магазинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...