Пять человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом, двое в тяжелом состоянии

21 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Двое пострадавших продолжают лечение в стационарах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга в ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Двое госпитализированных прямо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Пятерым участникам аварии оказана медицинская помощь. Один участник, доставленный в больницу, получил необходимую помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Двое — продолжают лечение в стационарах (состояние обоих — тяжелое)», — следует из сообщения. Отмечается, что еще двум пострадавшим помощь оказали на месте аварии. Как оказалось, водитель автомобиля Renault столкнулся с Hyundai, когда тот перестраивался из крайней правой полосы проезжей части. Первая машина влетела в заднюю часть второго участника движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга в ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Двое госпитализированных прямо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Пятерым участникам аварии оказана медицинская помощь. Один участник, доставленный в больницу, получил необходимую помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Двое — продолжают лечение в стационарах (состояние обоих — тяжелое)», — следует из сообщения. Отмечается, что еще двум пострадавшим помощь оказали на месте аварии. Как оказалось, водитель автомобиля Renault столкнулся с Hyundai, когда тот перестраивался из крайней правой полосы проезжей части. Первая машина влетела в заднюю часть второго участника движения.