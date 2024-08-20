20 августа 2024

Пять человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом, двое в тяжелом состоянии

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Двое пострадавших продолжают лечение в стационарах Фото:

На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга в ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Двое госпитализированных прямо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Пятерым участникам аварии оказана медицинская помощь. Один участник, доставленный в больницу, получил необходимую помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Двое — продолжают лечение в стационарах (состояние обоих — тяжелое)», — следует из сообщения. Отмечается, что еще двум пострадавшим помощь оказали на месте аварии.

Как оказалось, водитель автомобиля Renault столкнулся с Hyundai, когда тот перестраивался из крайней правой полосы проезжей части. Первая машина влетела в заднюю часть второго участника движения.

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На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга в ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Двое госпитализированных прямо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Пятерым участникам аварии оказана медицинская помощь. Один участник, доставленный в больницу, получил необходимую помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Двое — продолжают лечение в стационарах (состояние обоих — тяжелое)», — следует из сообщения. Отмечается, что еще двум пострадавшим помощь оказали на месте аварии. Как оказалось, водитель автомобиля Renault столкнулся с Hyundai, когда тот перестраивался из крайней правой полосы проезжей части. Первая машина влетела в заднюю часть второго участника движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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