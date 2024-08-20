Пять человек пострадали в ДТП под Екатеринбургом, двое в тяжелом состоянии

На Челябинском тракте при выезде из Екатеринбурга в ДТП с участием двух иномарок пострадали пять человек. Двое госпитализированных прямо сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«Пятерым участникам аварии оказана медицинская помощь. Один участник, доставленный в больницу, получил необходимую помощь, направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Двое — продолжают лечение в стационарах (состояние обоих — тяжелое)», — следует из сообщения. Отмечается, что еще двум пострадавшим помощь оказали на месте аварии.
Как оказалось, водитель автомобиля Renault столкнулся с Hyundai, когда тот перестраивался из крайней правой полосы проезжей части. Первая машина влетела в заднюю часть второго участника движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!