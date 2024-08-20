20 августа 2024

Пермский аэропорт выплатил региону 125 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Дивиденды поступили в регион от аэропорта
Дивиденды поступили в регион от аэропорта Фото:

Аэропорт «Большое Савино» выплатил Пермскому краю 125 млн дивидендов за 2023 год. Такие данные содержаться в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона.

«От аэропорта поступило 125 млн рублей в виде дивидендов. От АО «Пермский региональный оператор ТКО» в размере 112,4 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Всего доход от дивидендов за 2023 год составил 244,4 млн.

Также дивиденды перевели ГУП «Краевые электрические сети» и Пермский краевой экологический оператор. Они внесли по 30 и 7 млн соответственно.

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Аэропорт «Большое Савино» выплатил Пермскому краю 125 млн дивидендов за 2023 год. Такие данные содержаться в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в бюджет региона. «От аэропорта поступило 125 млн рублей в виде дивидендов. От АО «Пермский региональный оператор ТКО» в размере 112,4 млн рублей», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ. Всего доход от дивидендов за 2023 год составил 244,4 млн. Также дивиденды перевели ГУП «Краевые электрические сети» и Пермский краевой экологический оператор. Они внесли по 30 и 7 млн соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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